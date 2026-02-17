नदियों-झरनों या समुद्र में नहाना क्यों बन रहा खतरनाक? लिवर से लेकर लंग्स तक क्यों हो सकती है डैमेज?

अगर आपको पानी में तैरना या रहना बहुत पसंद है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि आपका ये शौक आपको कई गंभीर बीमारियों की चपेट में ला सकता है. लिवर से लेकर आपके लंग्स और यहां तक की एचआईवी और कैंसर तक का खतरा भी हो सकता है.

Why is bathing in rivers, waterfalls, or the sea becoming dangerous?

दरअसल नदियों-झरनों या समुद्र में नहाने से घोंघा बुखार का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है. घोघा बुखार को मैडिकल भाषा में शिस्टोसोमियासिस (Schistosomiasis) कहा जाता है और ये एक ऐसी परजीवी बीमारी है जो बिना दिखाई देने वाले लक्षणों के शरीर के अंदर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोग इस बुखार से संक्रमित होते हैं और ये बीमारी अब 78 से अधिक देशों में फैल चुकी है. आखिर नहाने या पानी में रहने के दौरान ऐसा क्या होता है आदमी इस परजीवी से संक्रमित हो जाता है.

घोंघा बुखार क्या है?

घोंघा बुखार एक परजीवी कृमि (फ्लूक वर्म) से फैलने वाली बीमारी है. यह परजीवी पानी में मौजूद लार्वा के रूप में रहता है और मानव त्वचा को भेदकर सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है.

यह परजीवी कहां पाया जाता है?

ये परजीवी मीठे पानी की झीलों, नदियों, तालाबों, सिंचाई नहरों और बांध के साथ जलाशयोंमें पाया जाता है, जहां घोंघे प्राकृतिक रूप से रहते हैं.

क्या यह स्विमिंग पूल, नदी और समुद्र में भी होता है?

नहीं स्विमिंग पूल में नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन युक्त साफ स्विमिंग पूल की सफाई होती है और उसमें यह परजीवी नहीं पनप पाता है, क्योंकि क्लोरीन लार्वा को मार देता है. लेकिन अप्रमाणित या प्राकृतिक जल स्रोतों से भरे पूल में खतरा हो सकता है.

लेकिन नदियों, झीलों और तालाबों में यह परजीवी सबसे ज्यादा पाया जाता है, खासकर ग्रामीण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिलाता है. वहीं समुद्री पानी में यह परजीवी बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि इसका जीवन चक्र मीठे पानी के घोंघों पर निर्भर करता है.

शरीर में कैसे करता है हमला?

ये परिजीवी त्वचा से प्रवेश करता है और इसमें मौजूद विशेष एंजाइम से त्वचा को गलाकर शरीर में प्रवेश कर जाता है. इसके अलावा ये लार्वा रक्त वाहिकाओं में जाकर वयस्क कृमि बन जाते हैं और वहीं अंडे देते हैं और अंगों पर हमला कर उसे डैमेज करने लगते हैं. इसके अंडे शरीर के लिवर, फेफड़ों, मूत्राशय, जननांग, आंत में फंस जाते हैं और ऊतकों को नष्ट करते हैं.

यूरोजेनिटल शिस्टोसोमियासिस: सबसे खतरनाक रूप

जब अंडे जननांगों में फंस जाते हैं, तो इसे Urogenital Schistosomiasis कहा जाता है. इससे पेट दर्द, मूत्र में खून, जननांग घाव, बांझपन, महिलाओं में गर्भधारण में समस्या, एचआईवी संक्रमण का बढ़ा खतरा बढ़ता है और कुछ मामलों में कैंसर तक का खतरा होता है.

घोंघा बुखार क्यों तेजी से फैल रहा है?

अचानक से घोघा बुखार इसलिए तेजी से फैलने लगा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से घोंघों का क्षेत्र बढ़ रहा है. वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रा और माइग्रेशन करने वाले लोगों की आवाजाही से परजीवी नए देशों में पहुंच रहा है.

नए जीन म्यूटेशन के कारण परजीवी लगातार रूप बदल रहा है, जिससे पहचान और इलाज मुश्किल हो रहा है.

नहाते समय कैसे बचें?

नदियों और तालाबों में न नहाएं साफ और क्लोरीन युक्त पूल का ही उपयोग करें खुले पानी में पैरों और शरीर को ज्यादा देर तक न रखें नहाने के बाद शरीर को साबुन से धोएं त्वचा पर घाव या कट हो तो पानी में न जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उबालकर उपयोग करें

क्या घोंघा बुखार अगली महामारी बन सकता है?

घोंघा बुखार सीधे महामारी नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और वैश्विक यात्रा के कारण इसका जोखिम बढ़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि संकर परजीवी विकसित होते रहे, तो इसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो सकता है.

Snail Fever एक खामोश लेकिन गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, जो बिना लक्षणों के शरीर के अंदर अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि यह बीमारी मुख्य रूप से मीठे पानी के क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और नए परजीवी वेरिएंट्स इसे वैश्विक चिंता बना रहे हैं. जागरूकता और सुरक्षित जल व्यवहार ही इसका सबसे प्रभावी बचाव है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से