FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BPSC की परीक्षा स्थगित | बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा स्थगित

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम

कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कन्फर्म; आप भी नोट करलें तारीख

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कन्फर्म; आप भी नोट करलें तारीख

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते

दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते

अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी

अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी

चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट

चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट

Homeसेहत

सेहत

सर्दियों में क्यों जरूरी है कानों की देखभाल करना, आपकी पूरी बॉडी से है इसका कनेक्शन

कान हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जिस पर पड़ने वाली ठंडी हवा शरीर को बीमार कर सकती है. मस्तिष्क और हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कान पर किसी तरह की मांसपेशियां या वसा नहीं होती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 29, 2025, 05:39 PM IST

सर्दियों में क्यों जरूरी है कानों की देखभाल करना, आपकी पूरी बॉडी से है इसका कनेक्शन
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सर्दियों के आते ही मोटी जैकेट से लेकर गर्म कपड़े तक निकल आते हैं, लेकिन सिर ढकने से लोग परहेज करते हैं. इसी गलती की वजह से अपनी सेहत से खिलवाड़ कर बैठते हैं. टोपी पहनना या सिर को कवर करना आज के युवाओं को फैशन में खलल डालने जैसा दिखता है, इसलिए वे अक्सर कानों और चेहरे को खुला छोड़ देते हैं. ऐसे में शरीर के तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं कि कानों के जरिए शरीर को लगी ठंड सबसे ज्यादा प्रभावित करती है.

शरीर का गिर जाता है तापमान

कान हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जिस पर पड़ने वाली ठंडी हवा शरीर को बीमार कर सकती है. मस्तिष्क और हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कान पर किसी तरह की मांसपेशियां या वसा नहीं होती है जो रक्षा कर सके. कान की त्वचा के नीचे तंत्रिकाओं का जाल होता है, जिससे सर्द हवा टकराती है तो पूरे शरीर का तापमान हिल जाता है. इससे शरीर को कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं.

कानों न ढकने की वजह से पड़ सकता है लकवा

कानों का सीधा कनेक्शन दिमाग से होता है. कानों पर लगने वाली सर्द हवा मस्तिष्क की नसों को प्रभावित करती है, जिससे सिर में दर्द की परेशानी हो सकती है. दिमाग की नसें उत्तेजित हो जाती हैं और स्थिति खराब होने पर चक्कर और बेहोशी भी हो सकती है. कानों की त्वचा के पीछे 'फेशियल नर्व' होती हैं, जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन करती है. अगर कान के पीछे सीधी सर्द हवा तेजी से टकराती है तो 'फेशियल नर्व' पर सूजन आ सकती है, जो चेहरे के लकवे का कारण भी बन सकती है. यह एक तरह का अस्थायी लकवा हो सकता है, जिससे चेहरा या जबड़ा अकड़ जाता है.

पेट संंबंधी भी हो सकती हैं परेशानियां

वहीं आयुर्वेद का मानना है कि कानों का संबंध वात दोष और पाचन से भी होता है. कानों पर सर्द हवाएं लगने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, जैसे पेट में गैस, मरोड़ और अपच की समस्या.बीपी से ग्रस्त लोगों को अपने कान जरूर ढकने चाहिए, क्योंकि कानों के जरिए शरीर को लगी सर्दी शरीर की नसों को संकुचित करती है और ब्लड की नसों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे लो और हाई बीपी की परेशानी हो सकती है. सर्दियों में हमेशा कानों को कवर करके रखें और रात के समय हल्के गुनगुने तेल से कान के पीछे की त्वचा पर मालिश करें. यह तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखने में सहायता करती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट
चांदी ने पकड़ी ऐसी रफ्तार कि Apple, Google और Microsoft भी छूटे पीछे, देखें टॉप 10 वैल्यूएबल एसेट की लिस्ट
Dhurandhar Star Cast Fees: ‘धुरंधर’ के एक्टर्स ने वसूले करोड़ों! रणवीर सिंह से अक्षय खन्ना तक, जानें किसे मिली कितनी फीस?
Dhurandhar Star Cast Fees: ‘धुरंधर’ के एक्टर्स ने वसूले करोड़ों! रणवीर सिंह से अक्षय खन्ना तक, जानें किसे मिली कितनी फीस?
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
Dream Interpretation: सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
MORE
Advertisement