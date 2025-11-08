FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

BP Rise at Night: रात में सोते हुए क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? इन लक्षणों से समझें बीपी हाई है

आइए जानते हैं कि क्या सुबह की तुलना में रात में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और इसके पीछे क्या कारण है. साथ ही, इससे बचाव के उपाय भी जानते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 08, 2025, 10:33 AM IST

BP Rise at Night: रात में सोते हुए क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? इन लक्षणों से समझें बीपी हाई है

Why does blood pressure rise at night?

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन गई है. बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. अक्सर लोग दिन में अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है?   

रात में रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है?

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रात में शरीर आराम करता है, इसलिए रक्तचाप कम होना चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात में रक्तचाप बढ़ जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे: 
 
स्लीप एप्निया: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद के दौरान साँस लेने में रुकावट आती है. इससे रक्तचाप बढ़ सकता है.
 
तनाव: दिन भर का तनाव रात तक बना रह सकता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है.
 
दवाओं का प्रभाव: कुछ दवाएं रात में रक्तचाप बढ़ा सकती हैं.
 
कैफीन और अल्कोहल: सोने से पहले कैफीन या अल्कोहल का सेवन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है.
 
भोजन का समय: देर रात भोजन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है.
 
रात में बार-बार जागने के लक्षण

  1. सांस लेने में दिक्क्त
  2. सिरदर्द
  3. तेज़ दिल की धड़कन

यदि रात में रक्तचाप बढ़ जाए तो क्या होगा?
रात में उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
 
रात में रक्तचाप कैसे नियंत्रित करें?

स्लीप एपनिया का इलाज करें: यदि आपको स्लीप एपनिया है, तो इसका इलाज कराएं.
 
तनाव कम करें: योग, ध्यान या किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से तनाव कम करें.
 
डॉक्टर से परामर्श करें: यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें.
 
कैफीन और शराब से बचें: सोने से पहले कैफीन और शराब का सेवन न करें.
 
रात को हल्का भोजन करें: रात को हल्का भोजन करें और सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले भोजन करें.
 
नियमित व्यायाम करें: नियमित व्यायाम से रक्तचाप नियंत्रण में रहता है.
 
तनाव कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपनाएं: गर्म पानी से स्नान करें, हर्बल चाय पीएं, आदि.
 
रात में उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या हो सकती है. इसलिए, अगर आपको रात में उच्च रक्तचाप की समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें. स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर और कुछ सावधानियां बरतकर आप रात में अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रख सकते हैं.

