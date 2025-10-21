FacebookTwitterYoutubeInstagram
रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

16 साल से छुट्टी फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की यह कहानी आपको कर देगी दंग

Govardhan Puja Katha: गोवर्धन पूजा पर जरूर पढ़नी चाहिए ये कथा और आरती, इनके बिना अधूरा मानी जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा

Side Effects Of Chestnut: ये 4 लोग भूल से भी ना खाए 'सिंघाड़ा', वरना भुगतना पड़ सकता है गंभीर अंजाम

दिल्ली में दमघोंटू हवा का पंजाब पर मढ़ा दोष, BJP के अमित मालवीय ने AAP सरकार पर साधा निशाना

इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?

'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज

रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?

Happy Hormones: खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन

सेहत

सेहत

हार्ट सर्जरी से पहले डॉक्टर 1 मिनट तक हाथ क्यों धोते हैं? इस सफाई के पीछे क्या है राज?

जब भी डॉक्टर दिल की सर्जरी करते हैं उससे पहले लगातार 1 मिनट तक अपने हाथ धोते हैं. क्या आपको पता है इसके पीछे की बड़ी वजह?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 21, 2025, 12:37 PM IST

हार्ट सर्जरी से पहले डॉक्टर 1 मिनट तक हाथ क्यों धोते हैं? इस सफाई के पीछे क्या है राज?

Why doctors wash hands for 1 minute before heart surgery

हार्ट सर्जरी में मरीज़ की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है. सर्जरी के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी कुछ सावधानियां बरती जाती हैं. इस दौरान डॉक्टर एक बात ज़रूर भूलते हैं, वो है सर्जरी से पहले अपने हाथ साफ़ करना. आख़िर हार्ट सर्जरी से पहले डॉक्टर एक मिनट तक हाथ क्यों धोते हैं? कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है. इस सवाल का जवाब यहाँ है.
हमारी त्वचा में स्वाभाविक रूप से कई कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं. ये सर्जरी के दौरान मरीज़ में संक्रमण पैदा कर सकते हैं. इसलिए डॉक्टर दिल की सर्जरी से पहले एक मिनट तक अपने हाथ साफ़ करते हैं.

किससे करते हैं हाथ की सफाई?

डॉक्टर आमतौर पर उंगलियों से लेकर कोहनी तक हाथ साफ़ करते हैं. इससे सर्जरी वाली जगह पर संक्रमण, एंडोकार्डिटिस या सेप्सिस जैसी समस्याओं से बचाव होता है. एक मिनट से कम समय तक हाथ धोने से पूरी तरह सफ़ाई सुनिश्चित नहीं होती. इसके विपरीत, दो मिनट से ज़्यादा हाथों को रगड़ना त्वचा की सुरक्षा के लिए हानिकारक है. इसलिए, ठीक एक मिनट तक हाथ धोना सबसे प्रभावी है. इसलिए, डॉक्टर अपने हाथों को रोगाणुरोधी साबुन या अल्कोहल-आधारित सर्जिकल जेल से साफ़ करते हैं.
 
संक्रमण की रोकथाम
सर्जरी के दौरान मरीज़ कमज़ोर होते हैं. इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है. इसलिए, सर्जरी से पहले हाथ साफ़ करने से मरीज़ में संक्रमण को रोका जा सकता है.
उंगलियों और नाखूनों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. इसलिए उंगलियों और नाखूनों को विशेष सावधानी से साफ़ करना ज़रूरी है. उंगलियों, हाथों, अग्रबाहुओं और हाथ के हर हिस्से की अच्छी तरह से सफाई करने से सर्जरी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.
 
कई अस्पताल अब पारंपरिक साबुन और पानी से बने हैंड रब की जगह अल्कोहल-आधारित हैंड रब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिर्फ़ 60 सेकंड में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया को मार देते हैं. इस प्रकार, हृदय शल्य चिकित्सा से पहले सावधानी बरतने से न केवल डॉक्टर बल्कि मरीज़ भी सुरक्षित रहते हैं.

Read More

 

