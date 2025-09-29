Heart Attack Symptoms: रात में क्यों और किस समय बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें इसके लक्षण और वजह

रात के समय या सुबह 4 बजे के आसपास इसका ख़तरा ज़्यादा होता है. इसके लिए कई शारीरिक और जीवनशैली कारक ज़िम्मेदार हैं.

दिल का दौरा अब सिर्फ़ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही, यह युवा पीढ़ी में भी बढ़ रहा है. यह कभी भी हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आसपास इसका ख़तरा ज़्यादा होता है. इसके लिए कई शारीरिक और जीवनशैली कारक ज़िम्मेदार हैं. आइए जानें कि रात में दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

रात में रक्त के थक्के जमने का खतरा

जब हम रात में आराम करते हैं, तो शरीर की कई प्रक्रियाएँ धीमी हो जाती हैं. रक्तचाप और हृदय गति कम हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है. अगर यह थक्का हृदय की किसी धमनी में बन जाए, तो यह रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है.

शरीर की जैविक घड़ी (सर्कैडियन लय)

हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं. यह हमारे सोने-जागने के चक्र, रक्तचाप और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करती है. रात और सुबह के समय, कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे रक्तचाप और हृदय गति अचानक बढ़ सकती है. यह उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से ही हृदय रोग का खतरा है.

ठंड के प्रभाव

ठंड के मौसम में रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है. यह प्रभाव रात में तापमान गिरने पर और भी ज़्यादा स्पष्ट हो सकता है. इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. यह खतरा सर्दियों की रातों में विशेष रूप से अधिक होता है.

जीवनशैली और आहार

आजकल की तनावपूर्ण जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतें भी इस जोखिम को बढ़ाती हैं. देर रात तक जागना, भारी भोजन करना, धूम्रपान और शराब पीना, ये सभी हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. रात में भारी और तैलीय भोजन खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हृदय पर दबाव बढ़ सकता है.

तनाव और नींद की गुणवत्ता

अनिद्रा और तनाव, दोनों ही हृदय रोग के प्रमुख कारण हैं. जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है. इसके अलावा, नींद की कमी हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. गहरी और अच्छी नींद न लेने से हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं.

हृदय रोग की रोकथाम के सुझाव

- नियमित व्यायाम: प्रतिदिन व्यायाम करें, लेकिन सोने से ठीक पहले नहीं.

- संतुलित आहार: स्वस्थ और हल्का भोजन करें, विशेषकर रात में.

- तनाव प्रबंधन: योग, ध्यान और श्वास व्यायाम जैसी तकनीकों से तनाव कम करें.

- अच्छी नींद: 7-8 घंटे की गहरी और आरामदायक नींद लें.

- नियमित जांच: अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच कराएं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

