Cancer Prevention: कैंसर की जड़ मानी जाती हैं ये 2 आदतें! क्यों ये लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार? 

Cancer Prevention- WHO Study: नई रिपोर्ट के मुताबिक, अगर लोग समय पर जांच कराएं, अपनी आदतों में सुधार करें, काम की जगहों पर सावधानी रखें और प्रदूषण कम किया जाए, तो हर साल लाखों लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता है...

Cancer Prevention- WHO Study: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं. क्योंकि हर किसी को लगता है कि कैंसर होने के बाद मरीज की जान बचाना मुश्किल है. लेकिन एक नई रिपोर्ट बताती है कि कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया में होने वाले एक-तिहाई से ज्यादा कैंसर मामलों को रोका जा सकता है. इनमें करीब आधे मामले फेफड़ों, पेट और सर्वाइकल कैंसर के हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर लोग समय पर जांच कराएं, अपनी आदतों में सुधार करें, काम की जगहों पर सावधानी रखें और प्रदूषण कम किया जाए, तो हर साल लाखों लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता है.

तंबाकू सेवन है बड़ा कारण

WHO की विशेषज्ञ इसाबेल सोजोमाताराम का कहना है कि इन कारणों पर ध्यान देना कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने का सबसे मजबूत तरीका है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में करीब 1.9 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए. इनमें से लगभग 38 प्रतिशत कैंसर ऐसे कारणों से जुड़े थे, जिन्हें बदला या रोका जा सकता है. इन कारणों में तंबाकू और सिगरेट पीना, शराब का सेवन, ज्यादा वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, गुटखा-खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद, सुपारी (अरेका नट), स्तनपान में कमी, वायु प्रदूषण, तेज धूप (यूवी किरणें), संक्रमण और काम की जगहों पर होने वाले खतरनाक संपर्क आदि शामिल है.

यह भी पढ़ें: Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

कैंसर से जुड़ा सबसे बड़ा और रोके जा सकने वाला कारण तंबाकू सेवन पाया गया, साल 2022 में कुल कैंसर मामलों के करीब 15 प्रतिशत सिर्फ तंबाकू की वजह से थे. पुरुषों में इसका खतरा और ज्यादा देखा गया, दुनिया भर में पुरुषों के 23 प्रतिशत नए कैंसर मामलों का कारण तंबाकू सेवन था. तंबाकू सेवन के बाद, जीवनशैली से जुड़ा दूसरा बड़ा बदला जा सकने वाला कारण शराब पीना है. शराब की वजह से कैंसर के कुल नए मामलों में करीब 3.2% मामले सामने आए, यानी लगभग 7 लाख केस.

केवल स्मोकिंग ही नहीं जिम्मेदार

फेफड़ों के कैंसर की वजह सिर्फ धूम्रपान ही नहीं है, हवा का प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है, और इसका असर अलग-अलग इलाकों में अलग तरह से देखा जाता है. पूर्वी एशिया में महिलाओं के फेफड़ों के कैंसर के करीब 15% मामले हवा के प्रदूषण से जुड़े पाए गए हैं. वहीं उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में पुरुषों के फेफड़ों के कैंसर के लगभग 20% मामले वायु प्रदूषण की वजह से होते हैं.

संक्रमण (इन्फेक्शन) भी कैंसर के नए मामलों के जिम्मेदार

इसके अलावा संक्रमण (इन्फेक्शन) भी कैंसर के नए मामलों में करीब 10% के लिए जिम्मेदार पाए गए, महिलाओं में रोकथाम योग्य कैंसर का सबसे बड़ा कारण हाई-रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है. अच्छी बात यह है कि HPV से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जो इससे जुड़ी कई बीमारियों को रोक सकती है. लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में अब भी इसका कवरेज काफी कम है.

पेट का कैंसर पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, इसका संबंध अक्सर धूम्रपान और संक्रमण से होता है, जो भीड़भाड़, खराब साफ-सफाई और साफ पानी की कमी की वजह से फैलते हैं.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

डब्ल्यूएचओ में कैंसर कंट्रोल टीम के प्रमुख और इस अध्ययन के सह-लेखक आंद्रे इल्बावी कहते हैं,

'अलग-अलग देशों और जनसंख्या समूहों के आंकड़ों का अध्ययन करके हम सरकारों और लोगों को ऐसी सटीक जानकारी दे सकते हैं, जिससे कई कैंसर मामलों को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है'.

आंद्रे इल्बावी ने कहते हैं कि यह पहला वैश्विक विश्लेषण है जो दर्शाता है कि कैंसर का कितना जोखिम उन कारणों से होता है, जिन्हें हम रोक सकते हैं. नए कैंसर के मामलों में से 45 फीसदी और पुरुषों में 30 फीसदी महिलाओं में पाए गए हैं.

अपनी इन आदतों में सुधार करें

रिपोर्ट्स के अनुसार कैंसर के बड़े कारणों में धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन शामिल है. इसलिए इन आदतों को छोड़ना जरूरी है. साथ ही संतुलित और नैतिक जीवन जीना, सुरक्षित यौन संबंध अपनाना भी फायदेमंद होता है. पैक्ड और प्रिज़र्वेटिव वाले फूड से बचें और घर का ताजा खाना खाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यायाम और शारीरिक गतिविधि जरूर करें. संक्रमण से बचने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें. इसके अलावा गर्म खाना या पेय प्लास्टिक के बर्तनों में न रखें, अगर शरीर में कोई लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत जांच कराएं. इससे कैंसर की समय पर पहचान और इलाज संभव हो पाता है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

