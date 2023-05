Sesame Seeds Reduce Cholesterol: नर्व्स में चिपके कोलेस्ट्रॉल को निचोड़ देंगे ये छोटे बीज, हड्डियों की मजबूती के साथ मिलेंगे ये 6 फायदे

White Sesame Seeds Benefits

डीएनए हिंदी: (White Sesame Seeds Reduce Bad Cholesterol Know How To Eat) आज के समय में हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या हो गया है, लेकिन ये कब घातक बन जाता है. इसका पता हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक आने पर लगता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान तक चली जाती है. ऐसे में इन जानलेवा बीमारियों का कारण बनने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए बेहद छोटे से दिखने वाले सफेद तिल सेहत के लिए रामबाण हैं. इनमें प्रोटीन से लेकर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह पाचन तंत्र से लेकर नसों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

तिल को डाइट में शामिल करने के लिए ब्रेड या मिठाई में मिलाकर खाया जा सकता है. इनका नियमित सेवन से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है. इनमें 15 प्रतिशत सैचुरेटेड फैट, 41 प्रतिशत पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और 39 प्रतिशत मोनोअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देता है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है. यह कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है. आइए जानते हैं इसके फायदे...

तिल खाने से होते हैं ये छह फायदे

कोलेस्ट्रॉल को करता है कंट्रोल

तिल के बीजों में हेल्दी फैट होता है. यह मोटाबॉलिज्म में सुधार करते हैं. इसके साथ ही इनमें मिलने वाला मेथिओनाइन बॉडी में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को रोककर लिवर की पावर को भी बूस्ट करता है. एक ​रिसर्च के अनुसार, हर दिन मात्र 40 ग्राम सफेद तिल का सेवन करने से हाई हो चुका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है.

हड्डियां भी होती है मजबूत

तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और मैंग्नीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह हड्डियों को मजबूत करने में बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद एमिनो एसिड और डाइट्री प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करते हैं.

लिवर भी रहता है हेल्दी

तिल में मिलने वाले पोषक तत्व लिवर को क्षमता को बढ़ाते हैं. यह इसकी पावर को बूस्ट करते हैं. इनमें मिलने वाला ट्रिप्टोफैन अच्छी नींद को बढ़ावा देता है. इसे बॉडी रिलैक्स होती है. कार्य क्षमता बढ़ती है.

सूजन भी करता है कम

तिल के बीज शरीर में किसी भी वजह से आने वाली सूजन को कम करने में बेहद कारगर हैं.​गर्म तासीर रखने वाला तिल कपूर के साथ मिलाकर लगाने से सूजन को कम कर देता है.इसके साथ हार्ट से लेकर किडनी पर बीमारियों के खतरे को कम कर देता है.

कैंसर के खतरे को कर देते हैं कम

तिल में एंटी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये कैंसर सेल्स को रोकते हैं. साथ ही लंग कैंसर से लेकर पेट के कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी कोशिकाओं को अंदर ही अंदर नष्ट कर देते हैं. इसे कैंसर के बढ़ने का खतरा कम हो जाता है.

स्किन के लिए भी हैं फायदेमंद

तिल का सेवन से लेकर इसका तेल लगाने से स्किन को कई पोषक तत्व मिलते हैं, जो स्किन को चमकदार बनाने के साथ ही झुर्रियों को दूर कर देते हैं. यह बालों को भी शाइनी और हेल्दी रखते हैं.

