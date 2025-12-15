सर्दियों का सुपरफूड है ये सफेद लड्डू, हड्डियां को मिलेगी लोहे की मजबूती और इम्युनिटी होगी हाई 

अगर आप चाहते हैं सर्दियों में आपकी इम्युनिटी हाई रहे और हड्डियों में लोहे जैसी ताकत रहे तो आपको इन सफेद बीज से बने लड्डू रोज जरूर खाने चाहिए. आप चाहें तो ये सफेद बीज यूं भी भूनकर खाने में डालकर खा सकेत हैं. हाई कैल्शियम से भरे इन बीजों को और क्या फायदे हैं चलिए जानें.

क्या आप जानते हैं कि इस भीषण सर्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे फायदेमंद भोजन कौन सा है? जी हां! ये है तिल. "मकर संक्रांति पर तिल खाएं, मीठी बातें करें" यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक बड़ा स्वास्थ्य रहस्य है. आइए जानते हैं सर्दियों में तिल खाने से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं.

सर्दी बढ़ने पर शरीर को प्राकृतिक गर्मी की आवश्यकता होती है. तिल एक प्राकृतिक गर्म वर्धक है. तिल में प्राकृतिक वसा की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और सर्दी से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करती है. हर सुबह थोड़ा सा तिल खाने से शरीर का चयापचय बेहतर होता है. इससे हमारे शरीर को दिन भर काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगातार मिलती रहती है. हमें थकान महसूस नहीं होती. सर्दी में रक्त संचार धीमा हो जाता है, और इसे बेहतर बनाने में तिल का बहुत महत्व है.

सर्दियों में कई बुजुर्ग लोगों को जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है. ऐसे समय में तिल एक प्राकृतिक कैल्शियम टॉनिक का काम करते हैं. तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का बेहतरीन स्रोत हैं. ये सभी तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. तिल के तेल से जोड़ों की मालिश करने से ठंड के कारण होने वाली जोड़ों की अकड़न कम हो जाती है.





सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार सर्दी में आसानी से हो जाते हैं. तिल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत कारगर होते हैं. तिल में जिंक और सेलेनियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. सर्दी में रूखी त्वचा एक बड़ी समस्या होती है. तिल में मौजूद विटामिन ई और प्राकृतिक तेल त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनी रहती है.





तिल सिर्फ मीठे पकवान बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें. तिल गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में गर्मी बढ़ सकती है. इसलिए, इस सर्दी में अपने आहार में तिल के लड्डू, चिक्की या तिल की चटनी ज़रूर शामिल करें और स्वस्थ रहें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.