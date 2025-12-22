FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
  PHOTOS
  ENTERTAINMENT
सेहत

सेहत

Womens Facial Hairs: महिलाओं में किस हार्मोन के बढ़ने से उगने लगती हैं दाढ़ी- मूंछें? जानिए अनचाहे बालों को कैसे रोका जा सकता है

कुछ महिलाओं में दाढ़ी और मूंछ आने लगती है और इसके पीछे एक खास हार्मोन का बढ़ना होता है. ये हार्मोन अगर शरीर में बढ़ने लगे तो और क्या-क्या होता है और इसके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 22, 2025, 06:37 AM IST

Womens Facial Hairs: महिलाओं में किस हार्मोन के बढ़ने से उगने लगती हैं दाढ़ी- मूंछें? जानिए अनचाहे बालों को कैसे रोका जा सकता है

Which hormone causes facial hair in women?

कई महिलाएं आईने में देखते ही अपने होंठों के ऊपर या ठोड़ी पर अचानक घने, काले बाल देखकर घबरा जाती हैं. फिर शुरू होता है सैलून का चक्कर और थ्रेडिंग या वैक्सिंग का अंतहीन सिलसिला. समाज में आज भी यह धारणा है कि दाढ़ी-मूंछ बढ़ाना सिर्फ पुरुषों की निशानी है, लेकिन असल में हर महिला के शरीर पर महीन बाल होते हैं. हालांकि, जब ये बाल घने और साफ दिखने लगते हैं, तो यह सिर्फ सुंदरता का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह शरीर में एक बड़े बदलाव का संकेत होता है.
 
अक्सर महिलाएं इस समस्या के कारण अपना आत्मविश्वास खो देती हैं या लोगों के उपहास के डर से चुप रहती हैं. लेकिन यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती है और इसके पीछे हार्मोनल संबंध क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं.
 
इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? 

हर महिला का शरीर बहुत कम मात्रा में पुरुष हार्मोन 'एंड्रोजन' का उत्पादन करता है. इसमें मुख्य रूप से 'टेस्टोस्टेरोन' नामक हार्मोन शामिल होता है. जब किसी कारणवश शरीर में इस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, तो चेहरे, छाती या पीठ पर घने और काले बाल उगने लगते हैं. ये हार्मोन मुख्य रूप से अंडाशय और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं.

पीसीओएस से भी आते हैं ज्यादा फेशियल हेयर
 
चेहरे पर बाल उगने का सबसे बड़ा और आम कारण पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) है. यह समस्या लगभग 70-80% मामलों में देखी जाती है. इसमें अंडाशय में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिससे एंड्रोजन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है. इसके परिणामस्वरूप अनियमित मासिक धर्म, चेहरे पर मुंहासे, वजन बढ़ना और अनचाहे बाल उगना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं.

इन कारणों से भी आते हैं चेहरे पर अनचाहे बाल

पीसीओएस के अलावा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हो सकते हैं: रजोनिवृत्ति: उम्र के साथ हार्मोन में बदलाव. दवाओं के दुष्प्रभाव: कुछ दवाओं के सेवन से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. अधिवृक्क ग्रंथि की समस्याएं: यदि इस ग्रंथि में कोई खराबी हो, तो हार्मोनल असंतुलन हो जाता है. जीवनशैली: बढ़ता वजन और गलत खान-पान भी एंड्रोजन हार्मोन को उत्तेजित करते हैं.
 
क्या उपाय किए जाने चाहिए?

यदि आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले, डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे रक्त में हार्मोन का स्तर स्पष्ट हो जाएगा. कई बार आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देकर भी इसे ठीक किया जा सकता है.  डॉक्टर आपको दवाएं, लेजर हेयर रिमूवल या अन्य उपचारों की सलाह दे सकते हैं. स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम वजन को नियंत्रण में रखते हैं, जिसका हार्मोन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
 
यदि आप किसी महिला या युवती को जानती हैं और उन्हें यह समस्या है, तो यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो किसी भी महिला को हो सकती है. ऐसे में, उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता और उचित उपचार संबंधी सलाह देना एक अच्छा विकल्प है. यह समस्या शर्म की बात नहीं है, बल्कि समय रहते इसका इलाज और नियंत्रण करना ज़रूरी है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

