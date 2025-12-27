FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Homeसेहत

सेहत

Piles Remedy: कोने-कोने से आंतों में जमा गंदगी निकाल देंगे ये 5 फ्रूट्स, कब्ज-बवासीर वालों के लिए डॉक्टर की है ये सलाह

कुछ फल खाने से पेट की सफाई में लाभ होता है। डॉक्टरों ने आंतों की सफाई में सहायक 5 फलों का सुझाव दिया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 27, 2025, 11:57 AM IST

Piles Remedy: कोने-कोने से आंतों में जमा गंदगी निकाल देंगे ये 5 फ्रूट्स, कब्ज-बवासीर वालों के लिए डॉक्टर की है ये सलाह

How to cure constipation or Piles naturally

आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में, ज़्यादातर लोग पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं. कब्ज़ सबसे आम समस्या है. मल त्याग न होने से न सिर्फ़ शरीर भारी लगता है, बल्कि चिड़चिड़ापन, गैस, सिरदर्द और थकान भी बढ़ जाती है. अगर कब्ज़ का इलाज न किया जाए, तो यह बवासीर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है . इसलिए, नियमित रूप से पेट को साफ़ रखना बेहद ज़रूरी है . अच्छी बात यह है कि जिस तरह खान-पान की बुरी आदतें कब्ज़ बढ़ा सकती हैं , उसी तरह कुछ खास खाद्य पदार्थ खाने से राहत भी मिल सकती है.

फ़्लोरिडा के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जोसेफ़ सलहाब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है . इस वीडियो में उन्होंने ऐसे पाँच फलों के बारे में बताया है. डॉक्टर का कहना है कि इन फलों को रोज़ाना खाने से पेट प्राकृतिक रूप से साफ़ होता है.

How to cure constipation or Piles naturally
 
कीवी
डॉक्टरों का कहना है कि कीवी एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली फल है. यह फाइबर , विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. डॉ. सलहाब के अनुसार , हर सुबह दो कीवी खाने से मल नरम हो जाता है और मल त्याग में आसानी होती है. हालांकि , कुछ लोगों को कीवी से एलर्जी हो सकती है , इसलिए पहली बार में कम मात्रा में ही खाएं.

ड्रैगन फल
ड्रैगन फ्रूट न केवल स्वाद में मीठा होता है बल्कि फाइबर से भरपूर भी होता है . यह मल त्याग को तेज करता है और कब्ज से राहत दिलाता है . इसे काटकर सीधे चम्मच से खाया जा सकता है.

बेरीज
स्ट्रॉबेरी , ब्लूबेरी और रसभरी जैसी बेरीज में फाइबर और पानी दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. ये मल को नरम करते हैं और आंतों को साफ करने में मदद करते हैं . इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

सेब

सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन नामक फाइबर पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है . यह आंतों की गति को तेज करता है और कब्ज से राहत दिलाता है . प्रतिदिन एक सेब खाना पेट के लिए वरदान माना जाता है.

नाशपाती
नाशपाती को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह एक बेहतरीन प्राकृतिक रेचक है. इसमें सॉर्बिटोल नामक पदार्थ होता है , जो पेट को साफ करने में मदद करता है. सेब और नाशपाती का रस कब्ज से पीड़ित बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है .

How to cure constipation or Piles naturally

डॉक्टरों का कहना है कि इन फलों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से पेट की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और कुछ शारीरिक गतिविधि करना भी आवश्यक है.

