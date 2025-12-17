आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का मुफ्त में होता है इलाज और कौन से रोग इसमें नहीं होते हैं कवर्ड?  

आयुष्मान कार्ड लाखों परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार की गारंटी बन गया है. आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगो के मन में कई शंकाएंं हैं कि इस कार्ड से कौन सी बीमारियों का इलाज मुफ्त होता है और कौन से रोग इसमें कवर्ड नहीं हैं. चलिए विस्तार से जानें.

सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को चिकित्सा खर्च का बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं. शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को बुनियादी जरूरतों के लिए अपनी जेब खाली न करनी पड़े. स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. इस योजना के तहत जारी किया गया आयुष्मान कार्ड लाखों परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार की गारंटी बन गया है. इसी संदर्भ में, आइए आयुष्मान योजना को लेकर जनता के मन में मौजूद कुछ प्रमुख शंकाओं का समाधान जानें.

बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं

आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत जारी किया गया एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था. इसके माध्यम से, पात्र परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं.

इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह लाभ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार पर लागू होता है. कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है; पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है.





अब नहीं रहेगा कोई भ्रम, कौन सा इलाज होगा और कौन सा नहीं?

हालांकि, बहुत से लोग अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि 5 लाख रुपये की सीमा कैसे काम करती है. कई लोगों को लगता है कि उन्हें पूरे साल असीमित मुफ्त इलाज मिलेगा. असल में, 5 लाख रुपये की सीमा पूरे परिवार पर प्रति वर्ष लागू होती है. परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी हो, एक वित्तीय वर्ष में कुल इलाज का खर्च 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

हालांकि, परिवार के किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है. एक सदस्य कई बार भर्ती हो सकता है या एक ही वर्ष में कई सदस्य इलाज करा सकते हैं, लेकिन कुल खर्च सीमा के भीतर होना चाहिए. इस सीमा तक पहुंचने के बाद, आगे के इलाज का खर्च स्वयं वहन करना होगा.

क्या आप जानते हैं आयुष्मान के क्या फायदे हैं?

उपचारों की सूची में भी स्पष्टता की आवश्यकता है. आयुष्मान कार्ड विशेष रूप से गंभीर और महंगे उपचारों के लिए उपयोगी है. इसमें हृदय शल्य चिकित्सा, वाल्व प्रतिस्थापन, पेसमेकर प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार, रीढ़ और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, गुर्दा और कॉर्निया प्रत्यारोपण सहित कई प्रमुख उपचार शामिल हैं. ऐसे मामलों में, अस्पताल का बिल योजना द्वारा वहन किया जाता है. लेकिन ओपीडी उपचार, सामान्य दवाएं, रक्त परीक्षण और एक्स-रे जैसी सेवाएं आमतौर पर इसमें शामिल नहीं होती हैं.





आयुष्मान कार्ड की सुविधा किसके लिए हैं और इसे कैसे पाएं?

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अन्य बीमा सुविधाओं से वंचित लोगों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सहायक है. पात्र व्यक्ति वेबसाइट mera.pmjay.gov.in या अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इस संदर्भ में, आयुष्मान भारत योजना, यदि सही जानकारी के साथ उपयोग की जाए, तो एक शक्तिशाली सामाजिक सुरक्षा कवच बन जाती है जो परिवारों को महंगे उपचारों से बचाती है.

