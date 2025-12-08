FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान बोले PM मोदी- बंकिम दा ने भारत के सामर्थ्य को जगाया, वंदे मातरम् तब लिखा, जब अंग्रेज बौखलाए थे | लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की, कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा बोलेंगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा 

Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा

Colds-Cough Remedy: लगातार सर्दी-खांसी से परेशान हैं? सुबह उठकर रोज पिएं ये ड्रिंक, सीने में जमा कफ पिघलकर आएगा बाहर

लगातार सर्दी-खांसी से परेशान हैं? सुबह उठकर रोज पिएं ये ड्रिंक, सीने में जमा कफ पिघलकर आएगा बाहर

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन

Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन

Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

Homeसेहत

सेहत

Cholesterol Risky Sign: खून में जब बढ़ता है एलडीएल तो चलते हुए दिखाई दे हैं ये 5 संकेत, कोलेस्ट्रॉल का होता है ये रिस्की लेवल  

क्या आपको कभी-कभी चलते समय बेचैनी महसूस होती है? ऐसा कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर के कारण हो सकता है. आज आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जो खून में एलडीएल के बढ़ने पर चलते हुए महसूस होते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 08, 2025, 11:24 AM IST

Cholesterol Risky Sign: खून में जब बढ़ता है एलडीएल तो चलते हुए दिखाई दे हैं ये 5 संकेत, कोलेस्ट्रॉल का होता है ये रिस्की लेवल  

When LDL levels increase in the blood, these 5 signs are visible

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है, और हालाँकि उच्च एलडीएल (कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रॉल का अक्सर पता नहीं चलता, लेकिन यह आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित करने वाले तरीकों से प्रकट हो सकता है. जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो यह हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. हालाँकि, केग क्रैम्प्स, साँस लेने में तकलीफ़ आदि खराब कोलेस्ट्रॉल के संकेत हो सकते हैं.

खराब कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण जो चलते समय दिखाई दे सकते हैं

सांस फूलना
अगर आपको टहलते समय असामान्य रूप से सांस फूलने लगे, तो यह उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है जो आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर रहा है. एलडीएल का बढ़ा हुआ स्तर धमनियों में प्लाक के जमाव का कारण बन सकता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है. इसका मतलब है कि आपके हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान. अगर आपको लगता है कि आपको सामान्य से ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेने का समय आ गया है.

पैरों में ऐंठन
चलते समय पैरों में दर्द और ऐंठन, परिधीय धमनी रोग (पीएडी) का लक्षण हो सकता है, जो अक्सर उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा होता है. जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो पैरों को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों में प्लाक जम सकता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है. इससे पैरों में दर्द, भारीपन या ऐंठन हो सकती है, खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान. अगर आपको पैरों में तकलीफ़ महसूस होती है और आराम करने से आराम मिलता है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना उचित है.

हाथ-पैरों में ठंडक
अगर आपके हाथ-पैर असामान्य रूप से ठंडे महसूस होते हैं, खासकर चलने के दौरान या बाद में, तो यह उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण खराब रक्त संचार का संकेत हो सकता है. जब धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो हाथ-पैरों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे ठंडक का एहसास होता है. अगर आपको यह लक्षण बार-बार दिखाई देता है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर और समग्र संवहनी स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना ज़रूरी है.

थकान या कमज़ोरी
टहलते समय असामान्य रूप से थका हुआ या कमज़ोर महसूस होना उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर से जुड़ा हो सकता है जो आपके संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. जब आपका शरीर संकरी धमनियों के कारण रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में कठिनाई महसूस करता है, तो आपकी सहनशक्ति में कमी आ सकती है. अगर आपको लगता है कि आप उन गतिविधियों के दौरान आसानी से थक जाते हैं जो पहले आसान लगती थीं, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर और संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य की जाँच करने की आवश्यकता का संकेत हो सकता है.

सीने में दर्द या बेचैनी
चलते समय सीने में दर्द या बेचैनी का अनुभव चिंताजनक हो सकता है और इसे कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्लाक जमा होने के कारण धमनियाँ संकरी हो जाती हैं. इससे एनजाइना हो सकता है, एक प्रकार का सीने में दर्द जो तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता. अगर आपको चलते समय सीने में दबाव, जकड़न या दर्द महसूस होता है, तो गंभीर स्थितियों से बचने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना ज़रूरी है.

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो पूरी जाँच के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें. शुरुआती पहचान और जीवनशैली में बदलाव, जैसे कि खान-पान और व्यायाम, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और आपके हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल
Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स
दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स
MORE
Advertisement
धर्म
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
MORE
Advertisement