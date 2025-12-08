Cholesterol Risky Sign: खून में जब बढ़ता है एलडीएल तो चलते हुए दिखाई दे हैं ये 5 संकेत, कोलेस्ट्रॉल का होता है ये रिस्की लेवल  

क्या आपको कभी-कभी चलते समय बेचैनी महसूस होती है? ऐसा कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर के कारण हो सकता है. आज आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जो खून में एलडीएल के बढ़ने पर चलते हुए महसूस होते हैं.

हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है, और हालाँकि उच्च एलडीएल (कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रॉल का अक्सर पता नहीं चलता, लेकिन यह आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित करने वाले तरीकों से प्रकट हो सकता है. जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो यह हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. हालाँकि, केग क्रैम्प्स, साँस लेने में तकलीफ़ आदि खराब कोलेस्ट्रॉल के संकेत हो सकते हैं.

खराब कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण जो चलते समय दिखाई दे सकते हैं

सांस फूलना

अगर आपको टहलते समय असामान्य रूप से सांस फूलने लगे, तो यह उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है जो आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर रहा है. एलडीएल का बढ़ा हुआ स्तर धमनियों में प्लाक के जमाव का कारण बन सकता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है. इसका मतलब है कि आपके हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान. अगर आपको लगता है कि आपको सामान्य से ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेने का समय आ गया है.

पैरों में ऐंठन

चलते समय पैरों में दर्द और ऐंठन, परिधीय धमनी रोग (पीएडी) का लक्षण हो सकता है, जो अक्सर उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा होता है. जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो पैरों को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों में प्लाक जम सकता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है. इससे पैरों में दर्द, भारीपन या ऐंठन हो सकती है, खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान. अगर आपको पैरों में तकलीफ़ महसूस होती है और आराम करने से आराम मिलता है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना उचित है.

हाथ-पैरों में ठंडक

अगर आपके हाथ-पैर असामान्य रूप से ठंडे महसूस होते हैं, खासकर चलने के दौरान या बाद में, तो यह उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण खराब रक्त संचार का संकेत हो सकता है. जब धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो हाथ-पैरों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे ठंडक का एहसास होता है. अगर आपको यह लक्षण बार-बार दिखाई देता है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर और समग्र संवहनी स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना ज़रूरी है.

थकान या कमज़ोरी

टहलते समय असामान्य रूप से थका हुआ या कमज़ोर महसूस होना उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर से जुड़ा हो सकता है जो आपके संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. जब आपका शरीर संकरी धमनियों के कारण रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में कठिनाई महसूस करता है, तो आपकी सहनशक्ति में कमी आ सकती है. अगर आपको लगता है कि आप उन गतिविधियों के दौरान आसानी से थक जाते हैं जो पहले आसान लगती थीं, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर और संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य की जाँच करने की आवश्यकता का संकेत हो सकता है.

सीने में दर्द या बेचैनी

चलते समय सीने में दर्द या बेचैनी का अनुभव चिंताजनक हो सकता है और इसे कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्लाक जमा होने के कारण धमनियाँ संकरी हो जाती हैं. इससे एनजाइना हो सकता है, एक प्रकार का सीने में दर्द जो तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता. अगर आपको चलते समय सीने में दबाव, जकड़न या दर्द महसूस होता है, तो गंभीर स्थितियों से बचने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना ज़रूरी है.

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो पूरी जाँच के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें. शुरुआती पहचान और जीवनशैली में बदलाव, जैसे कि खान-पान और व्यायाम, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और आपके हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से