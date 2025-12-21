FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

अगर आप 30 दिनों तक चावल खाना बंद कर दें तो क्या इससे आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा?

अगर आप 30 दिनों तक चावल खाना बंद कर दें तो आपके शरीर और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्तमान स्थिति में जब मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपने आहार से चावल को अस्थायी रूप से हटाते हैं तो इसका क्या फर्क शरीर पर होगा, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 21, 2025, 02:00 PM IST

चावल हर भारतीय परिवारों के रोज के भोजन का मुख्य हिस्सा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 30 दिनों तक चावल छोड़ने से शरीर को कितने फायदे मिलेंगे. मिलेंगे भी या नहीं?

चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है. लेकिन जब आप चावल खाना बंद कर देते हैं, तो वजन कम करने के लिए आपके शरीर को ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है.

कई लोग 30 दिनों तक चावल न खाने के बाद वजन में उल्लेखनीय कमी महसूस करते हैं. चावल, विशेष रूप से सफेद चावल, का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) उच्च होता है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाता है. मधुमेह रोगियों के लिए चावल का सेवन सीमित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

चावल खाना बंद करने से ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है और इंसुलिन का संतुलन बना रहता है. साथ ही, चावल में फाइबर की कमी होती है, जिससे कभी-कभी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

चावल खाना बंद करने पर लोग अक्सर फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें, सब्जियां और अन्य अनाज अधिक खाते हैं. इससे पाचन क्रिया में सुधार होता है और कब्ज से राहत मिलती है.

अगर चावल खाए बिना नहीं रह पाते तो ऐसे पकाएं चावल, नहीं होगा नुकसान

1-अगर आप चावल खाए बिना नहीं रह पाते, तो उन्हें सही तरीके से पकाकर नुकसान कम किया जा सकता है. सबसे पहले चावल को पकाने से पहले 30–40 मिनट पानी में भिगो दें और फिर 2–3 बार अच्छे से धोएं, इससे अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है. चावल को ज्यादा गलने न दें, हल्का दानेदार रखें. पकाने के बाद तुरंत न खाएं,

2-चावल को बल्कि ठंडा होने दें या रातभर फ्रिज में रखें, इससे रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है जो ब्लड शुगर धीरे बढ़ाता है. दोबारा गर्म करके खाने से भी ग्लाइसेमिक असर कम होता है. सफेद चावल की जगह ब्राउन या परबॉयल्ड चावल बेहतर विकल्प हैं.

3-चावल को कूकर में बनाने के बजाय आप भगोने में या खुला पकाएं. साथ ही माढ़ निकाल कर खाएं.

4-उसना चावल यानी पहले से उबला हुआ चावल का यूज जादा करें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

