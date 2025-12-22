FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

Morning Tea-Biscuits: क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 

क्या रोज सुबह आपका मॉर्निंग स्नैक्स बिस्किट और चाय होता है? कभी सोचा है आपने की रोज ऐसा करना आपकी सेहत पर क्या असर डालता है?

ऋतु सिंह

Dec 22, 2025, 01:53 PM IST

सुबह की चाय और उसमें डूबा बिस्कुट... अमूमन हर भारतीय घर में देखने को मिलता है. चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों या दफ्तर जाने वाले युवा, चाय और बिस्कुट कई लोगों के लिए झटपट नाश्ता बन गए हैं. हम वर्षों से इस मीठी गलतफहमी में जी रहे हैं कि कुछ न खाने से दो बिस्कुट खाना बेहतर है.
 
लेकिन क्या आप जानते हैं? जिसे आप ऊर्जा बढ़ाने वाला नाश्ता समझते हैं, वह वास्तव में आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक घातक साबित हो सकता है. आइए देखें कि चाय-बिस्किट खाने की यह आदत शरीर को अंदर से कैसे नष्ट कर रही है. 

क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 
 
चाहे बिस्कुट खुद को 'मल्टीग्रेन' या 'पाचनशील' बताएं, उनमें मुख्य सामग्री आटा ही होती है. आटे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता. जब हम खाली पेट चाय और बिस्कुट खाते हैं, तो रक्त शर्करा का स्तर अचानक बढ़ जाता है और फिर उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है. इससे थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है और शरीर में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है.
 
बिस्कुट को कुरकुरा और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए उनमें ताड़ का तेल और ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है. यह तेल हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है. हर सुबह बिस्कुट खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे भविष्य में हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 
 
बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव:

कई माता-पिता सुबह बच्चों को चाय और बिस्कुट खिलाकर जल्दबाजी में स्कूल भेज देते हैं. इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता. बिस्कुट में मौजूद चीनी बच्चों को कुछ समय के लिए ऊर्जा देती है, लेकिन स्कूल पहुंचते-पहुंचते वे थक जाते हैं. इस आदत के कारण बच्चों में मोटापा, दांतों की सड़न और पाचन संबंधी विकार बढ़ रहे हैं.
 
पाचन संबंधी समस्याएं और एसिडिटी:

चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं. जब यह बिस्कुट में मौजूद चीनी के साथ खाली पेट पेट में जाती है, तो बड़ी मात्रा में एसिड बनता है. अगर आपको हर सुबह पेट फूलने की समस्या होती है या लगातार गैस की शिकायत रहती है, तो समझ लीजिए कि चाय-बिस्कुट का नाश्ता ही इसका कारण है.

क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 
 
नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, जिससे प्रोटीन और विटामिन मिलने की उम्मीद की जाती है. लेकिन चाय और बिस्कुट शरीर को केवल खाली कैलोरी प्रदान करते हैं. इससे न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी भी हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं.
 
तो विकल्प क्या हैं?

सुबह की शुरुआत चाय और बिस्कुट से करने के बजाय, निम्नलिखित स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनें: भीगे हुए बादाम या अखरोट. ताजे फल. टोफू, उपमा या पोहा. ओट्स या बेसन का दलिया.

क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 
 
कभी-कभार चाय और बिस्कुट का आनंद लेना ठीक है, लेकिन इन्हें रोज़ाना नाश्ते में खाना बीमारियों को न्योता देने जैसा है. अपने बच्चों के लंच बॉक्स में या अपनी थाली में बिस्कुट की जगह पौष्टिक भोजन के लिए जगह बनाएं. याद रखें, स्वास्थ्य ही असली धन है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

