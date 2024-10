सेहत

Pregnancy में कहीं आप तो नहीं पी रही हैं ये ड्रिंक? Autism की चपेट में आ सकता है पेट में पल रहा बच्चा

What Not To Drink In Pregnancy: आज हम आपको ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शराब से भी ज्यादा हानिकारक है और इसके सेवन से नवजात शिशु के ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकता है