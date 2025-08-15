Twitter
Advertisement
Headlines

Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

घर या कार पर फहरा रहे हैं 'तिरंगा' तो न करें ये गलतियां, वरना होगी कार्रवाई, जान लें झंडे से जुड़े ये नियम 

Rashifal 15 August 2025: आज 15 अगस्त का दिन किसके लिए लाएगा नई ऊर्जा, किसकी खुलेगी किस्मत? पढ़ें अपना राशिफल

Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?

स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय इकॉनमी के लिए आई अच्छी खबर, S&P ने क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर BBB किया, जानें इसके फायदे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?

क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?

Homeसेहत

सेहत

Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

Which foods affect kidney filtration power: आजकल किडनी की बीमारियां आम होती जा रही हैं. लेकिन अगर आप अपनी किडनी को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आइए जानें कि कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और किससे खाने से बचें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 15, 2025, 06:49 AM IST

Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

TRENDING NOW

How to increase kidney strength: किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं. ये ब्लड को प्यूरीफाई करने और शरीर में पानी, खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं.साथ ही शरीर में जमा गंदगी को भी फिल्टर करती है. किडनी कमज़ोर होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, किडनी को स्वस्थ रखना ज़रूरी है. 

अच्छी बात यह है कि इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ें शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो किडनी की ताकत प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में कारगर हो सकते हैं.  

अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं?

विशेषज्ञों के अनुसार, किडनी की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले नमक पर नियंत्रण रखें. ज़्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है. प्रतिदिन पांच ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन न करें. खाना बनाते समय भी नमक की मात्रा कम रखें और पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फ़ूड से बचें, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है.

फलों और सब्जियों का चुनाव सोच-समझकर करें. सेब, पपीता, अमरूद, खीरा, कद्दू, गाजर जैसी चीज़ें किडनी के लिए फायदेमंद होती हैं. इसके अलावा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर किडनी की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

दूसरी ओर, किडनी के रोगियों को पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, केला और आंवला का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है. इसलिए प्रोटीन का सेवन संतुलित मात्रा में करें. इसके लिए आप धुली हुई दाल, अंडे का सफ़ेद भाग, कम वसा वाली मछली, कम वसा वाला दूध, दही, पनीर और टोफू खा सकते हैं.

इन सबके अलावा, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है. एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन अगर किसी को किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी पिएं.

इस प्रकार, अपने आहार में छोटे-छोटे बदलाव करके, आप अपनी किडनी को मज़बूत बना सकते हैं और उसे लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं. इससे आपके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार होगा.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cold And Cough Remedies: प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
'बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल वजन है, अब सुरक्षा मांगने लगे', पप्पू यादव पर बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना
'बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल वजन है, अब सुरक्षा मांगने लगे', पप्पू यादव पर बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना
Diwali 1 November 2024: आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व 
आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
सेहत की बैंड बजा सकती है रात की नौकरी, जान लें Night Shift Job करने के नुकसान
सेहत की बैंड बजा सकती है रात की नौकरी, जान लें Night Shift Job करने के नुकसान
Singham Again twitter Review: Diwali पर दर्शकों को मिला एक्शन ड्रामा, शानदार एक्टिंग से कहानी तक, फैंस हुए इंप्रेस, पढ़ें रिव्यू
Singham Again Review: Diwali पर दर्शकों को मिला एक्शन ड्रामा, शानदार एक्टिंग से कहानी तक, फैंस हुए इंप्रेस, पढ़ें रिव्यू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE