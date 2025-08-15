Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

Which foods affect kidney filtration power: आजकल किडनी की बीमारियां आम होती जा रही हैं. लेकिन अगर आप अपनी किडनी को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आइए जानें कि कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और किससे खाने से बचें.

How to increase kidney strength: किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं. ये ब्लड को प्यूरीफाई करने और शरीर में पानी, खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं.साथ ही शरीर में जमा गंदगी को भी फिल्टर करती है. किडनी कमज़ोर होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, किडनी को स्वस्थ रखना ज़रूरी है.

अच्छी बात यह है कि इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ें शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो किडनी की ताकत प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में कारगर हो सकते हैं.

अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं?

विशेषज्ञों के अनुसार, किडनी की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले नमक पर नियंत्रण रखें. ज़्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है. प्रतिदिन पांच ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन न करें. खाना बनाते समय भी नमक की मात्रा कम रखें और पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फ़ूड से बचें, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है.

फलों और सब्जियों का चुनाव सोच-समझकर करें. सेब, पपीता, अमरूद, खीरा, कद्दू, गाजर जैसी चीज़ें किडनी के लिए फायदेमंद होती हैं. इसके अलावा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर किडनी की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

दूसरी ओर, किडनी के रोगियों को पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, केला और आंवला का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है. इसलिए प्रोटीन का सेवन संतुलित मात्रा में करें. इसके लिए आप धुली हुई दाल, अंडे का सफ़ेद भाग, कम वसा वाली मछली, कम वसा वाला दूध, दही, पनीर और टोफू खा सकते हैं.

इन सबके अलावा, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है. एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन अगर किसी को किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी पिएं.

इस प्रकार, अपने आहार में छोटे-छोटे बदलाव करके, आप अपनी किडनी को मज़बूत बना सकते हैं और उसे लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं. इससे आपके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार होगा.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.