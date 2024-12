Diet Chart For Thyroid: थायरॉइड के मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए, साथ ही जानेंगे किन चीजों के सेवन से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है...

खराब डाइट और बिगड़ती लाइफस्टाइल समेत कई अन्य कारणों की वजह से थायरॉइड (Thyroid) की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है. बता दें कि थायरॉइड गर्दन के आगे एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि (Thyroid Diet) होती है, जो थायरॉइड नामक हॉर्मोन को स्रावित करती है. ऐसे में इस थायरॉइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने से ही Thyroid से संबंधित रोग होते हैं.

अगर आप थायरॉइड (Diet For Thyroid) के मरीज हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है की आप अपनी खानपान और जीवनशैली पर ध्यान दें. ऐसे में आइए जानते हैं थायरॉइड के मरीजों की डाइट कैसी होनी (What To Eat In Hypothyroidism) चाहिए, साथ ही जानेंगे किन चीजों के सेवन से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है...

थायरॉइड में कैसी होनी चाहिए डाइट

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक थायरॉइड में फाइबर से भरपूर फल और सब्जियां खानी चाहिए. आयोडिन नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और सीफूड का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा ऐसी स्थिति में सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. विटामिन ए, विटामिन ई, और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: World AIDS Day 2024: हर किसी को पता होनी चाहिए AIDS से जुड़ी ये 5 जरूरी बातें

अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो डाइट में पुराना शाली चावल, सत्तू, मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल, परवल, लौकी, तोरई, करेला, प्याज, कददू, आलू, मिर्च, मशरूम, मौसमी सब्ज़ियां, एवोकाडो, अनानास, नारियल, मौसमी फल, आम, अनार, नारंगी, शकरकंद, जामुन, फालसा आदि शामिल कर सकती हैं. थायरॉइड को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चावल का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और अगर आपको टाइप-2 डायबिटीज है, तो रोजाना चावल का सेवन कम करें और अपनी डाइट में फलों को शामिल करें.

थायरॉइड में क्या न खाएं?

थायरॉइड की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो आंत में सूजन पैदा करते हैं. इनमें सफेद चीनी, प्रोसेस्ड फूड जैसे नमकीन और बिस्कुट शामिल हैं. साथ ही आपको ग्लूटेन युक्त अनाज का सेवन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ग्लूटेन कभी-कभी ऑटोइम्यून थायरॉइड का कारण बन सकता है.

ऐसी स्थिति में सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. आप इनकी जगह मक्खन, घी या नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप डेयरी उत्पादों से एलर्जिक हैं तो इनका सेवन करने से भी बचें. बताते चलें कि थायरॉइड समस्याओं के मूल कारण की पहचान करना इसकी रोकथाम की दिशा में एक आवश्यक कदम हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.