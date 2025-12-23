Right Time to Eat: रात में खाने का सही समय क्या है? जान लें नाश्ते से लेकर लंच तक का राइट टाइम क्या होना चाहिए

आप क्या खाते हैं ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह भी कि आप कब खाते हैं. क्योंकि गलत समय पर खाया गया खाना आपके पूरे हेल्थ को चौपट कर सकता है और कई बीमारियों का शिकार बना सकता है.इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रात के खाने का सही समय क्या है.

अगर आपके मन में ये सवाल रहता है कि रात का खाना खाने का सबसे सही समय कब है? तो आपको अपने सर्कैडियन रिदम (शरीर की आंतरिक घड़ी) के अनुसार रात का खाना खाने चाहिए क्योंकि ऐसे करने से पाचन, मेटाबॉलिक रेट और नींद की क्वलिटी बेस्ट होती है.



आपका सोना- जागना, खाना और भूखा रहना ही नहीं, आपका चलना-फिरना तक हार्मोंन्स को इफेक्ट करता है. खासकर मेलाटोनिन को.ये वो हार्मोन है जो आपके शरीर की सर्कैडियन लय को नियंत्रित करता है. इसलिए रात के खाने का सबसे अच्छा समय घड़ी से नहीं बल्कि व्यक्तिगत सर्कैडियन लय से तय होता है.

आपकी "जैविक रात" तब शुरू होती है जब आपका शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू करता है, जिससे आपका शरीर रात्रि अवस्था में चला जाता है और आपको नींद आने लगती है. अध्ययनों से पता चला है कि कुछ लोगों के लिए यह जल्दी (जैसे शाम 7:00 बजे) हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह बहुत बाद में (जैसे रात 1:00 बजे) हो सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप देर रात खाते है तो क्या-क्या नुकसान आपको हो सकते हैं.

देर रात खाना खाने से ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित हो सकता है :

मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद/जागने के चक्र को नियंत्रित करता है वही मेलाटोनिन इंसुलिन के स्राव को कम भी करता है, इसलिए देर रात खाना खाने से आपके शरीर में मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है और इसी कारण दिन में जल्दी खाने की तुलना में ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ सकता है

और क्या दिक्कतें हो सकती हैं

देर रात खाना पाचन खराब करता है, एसिडिटी, गैस, मोटापा, खराब नींद और हार्मोन गड़बड़ी बढ़ाता है.सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज के साथ ही हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई है.



तो आपको रात में खाना कब खाना चाहिए?



सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले रात का खाना खत्म करने का लक्ष्य रखें. कुछ विशेषज्ञ सोने से कम से कम चार घंटे पहले खाना खत्म करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि भोजन को ठीक से पचने में लगभग चार घंटे लगते हैं.

रात को सोने से कम से कम दो से चार घंटे पहले रात का खाना खा लें. यदि आवश्यक हो तो नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच या दोपहर के भोजन और रात के खाने के बीच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा के मिश्रण वाला हल्का नाश्ता करें , लेकिन रात के खाने के बाद नहीं.

सुबह उठने के कितने देर बाद नाश्ता करें?

सुबह उठने के एक से दो घंटे बाद नाश्ता करने की सलाह दी जाती है.

लंच करने का सही समय क्या है?

दोपहर का भोजन नाश्ते के लगभग चार से पांच घंटे बाद करने का लक्ष्य रखें. हो सकता है कि आपको नाश्ते या दोपहर के भोजन के समय भूख न लगे, लेकिन इन समयों के दौरान खाने की एक नियमित दिनचर्या स्थापित करने से आपके शरीर के भूख के संकेतों में बदलाव आएगा, जिससे आप दिन में जल्दी भोजन के लिए अधिक तैयार हो जाएंगे और दिन के अंत में अधिक खाने की संभावना कम हो जाएगी.

12 घंटे या उससे कम समय के अंतराल में भोजन करने का प्रयास करें, अपनी अधिकांश कैलोरी दिन के शुरुआती हिस्से में लें, और सोने के समय के करीब या सुबह बहुत जल्दी खाने से बचें.

खाने के निर्धारित समय के भीतर चार घंटे से अधिक समय तक बिना खाए रहने की कोशिश न करें, और आपने आखिरी बार कब खाया था, इसकी परवाह किए बिना अपनी भूख के संकेतों को अनदेखा न करें .

कैसे आपके खाने के सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है ?

जब आपका वातावरण और आपकी दैनिक दिनचर्या में असंतुलन होता है तो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. यदि आप उस समय भोजन करते हैं जब आपके शरीर को सोने या आराम करने की आवश्यकता होती है, तो यह आपकी अंदरूनी प्रणाली को बाधित कर सकता है.

अपनी खाने की आदतों को बदलने के बजाय, अपनी भूख के अनुसार भोजन की मात्रा को समायोजित करें.

