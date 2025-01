Water Drinking Habits: अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. इसका बुरा असर डाइजेशन पर भी पड़ता है.

Drinking Water After Meal

TRENDING NOW

Drinking Water at the Right Time- जीवनशैली और खानपान से जुड़ी गलत आदतों के (Lifestyle) कारण शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पनपने लगती हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स सबसे पहले खानपान और जीवनशैली में सुधार करने की सलाह देते हैं. साथ ही एक्सपर्ट्स भरपूर मात्रा में पानी पीने की भी सलाह देते हैं. अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है. हालांकि अगर आप खाने के Water Drinking Habitsतुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. इसका बुरा असर डाइजेशन पर भी पड़ता है.

इन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पचने की तेजी में कमी आती है. डॉक्टर्स के अनुसार यह एसिडिटी और ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसलिए खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए.

पेट में गैस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

ब्लड का शुगर लेवल बढ़ सकता है

पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपका मोटापा भी बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें: इन 5 गलतियों से बढ़ सकता है वजन, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे

खाने के कितनी देर बाद पिएं पानी?

खाने के बाद हमारे शरीर को भोजन पचाने में कम से कम दो घंटे का समय लग जाता है, ऐसे में अगर आप इस बीच पानी पीते हैं तो इससे आपके डाइजेशन पर असर पड़ता है. इसलिए 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए. प्यास बहुत ज्याद लग रही हो तो आप एक दो घूंट पानी पी सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में कोशिश करना चाहिए कि पानी हल्का गर्म हो.

खाने के एक घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं, तो इससे वजन को कंट्रोल रखने, पाचनक्रिया ठीक रखने, गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर रखने में मदद मिल सकती है. ऐसी स्थिति में शरीर भोजन के पोषक तत्वों को अच्छी तरह अवशोषित कर लेता है. साथ ही इससे नींद न आने की समस्या भी दूर हो सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.