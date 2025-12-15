FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homeसेहत

सेहत

Heart Attack Risk: हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए? कौन सी दवाएं इमरजेंसी में काम आएंगी

सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. इसलिए ये सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो तुरंत क्या करना चाहिए. यही नहीं अगर कोई अकेला हो तो उसे खुद के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी इमरजेंसी दवा घर में जरूर होनी चाहिए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 15, 2025, 11:10 AM IST

Heart Attack Risk: हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए? कौन सी दवाएं इमरजेंसी में काम आएंगी

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर सेकेंड और मिनट कीमती होता है. सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो इंसान की जान बच सकती है लेकिन इसके लिए ये जरूरी हैं कि आपको ये पता हो कि अगर किसी को या खुद को हार्ट अटैक आए और आप घर में अकेले हों तो कैसे जान बचाएं. इसके लिए इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और कौन सी दवाएं प्रिकॉशन के तौर पर हर किसी के घर में होनी चाहिए. इसके साथ ही हार्ट अटैक के लक्षणों को भी जान लेना चाहिए क्योंकि इसके लक्षण कई घंटे पहले से आने लगते हैं. 

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए?

हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

हार्ट अटैक हमेशा तेज सीने के दर्द से ही नहीं आता. कई बार संकेत हल्के लेकिन खतरनाक होते हैं जैसे सीने में दबाव या निचोड़ने जैसा महसूस होना, सीने में जलन या भारीपन, बाएं हाथ, जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द आना और जाना, अचानक पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना और  घबराहट, सांस फूलना, मिमतली या उलटी या अत्यधिक थकान या चक्कर आना.

ध्यान ये रहे कि महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज मरीजों में लक्षण अलग या हल्के हो सकते हैं. कई बार डायबिटीज में साइलेंट अटैक भी आता है. 

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए?

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करें (अगर आसपास लोग हों)

तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाएं – 112 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर कॉल करें.

बैठा या लेटा दें – शरीर को आराम दें, घबराहट से दिल पर दबाव बढ़ता है.

एस्पिरिन (अगर एलर्जी न हो) – डॉक्टर की सलाह के अनुसार 300–325 mg चबाकर लेने से खून का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है.

कपड़े ढीले करें – सांस लेने में आसानी होगी.

खुद गाड़ी न चलाएं – एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण होते हैं.

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए?

अगर अकेले हैं तो कैसे बचाएं जान  

तुरंत कॉल करें- यह स्थिति डरावनी होती है, लेकिन सही कदम जीवन को बचा सकता है इसलिए अगर दर्द महसूस हो तो तुरत इमरजेंसी कॉल करें अस्पताल, दोस्त या रिश्तेदारों को. संभव हो तो इमरजेंसी की में नंबर सेव रखें फोन के ताकि केवल नंबर दबाकर ही कॉल हो सके. फोन स्पीकर पर रखकर एम्बुलेंस को कॉल करें और लाइन न काटें.

दरवाज़ा खोल दें: ताकि मेडिकल टीम आसानी से अंदर आ सके.

बैठ जाएं, दीवार के सहारे: ऐसा करने से गिरने से बचेंगे और ब्रेन हैमरेज का खतरा नहीं होगा.

ये दवा घर में जरूर रखें- डिस्प्रिन या एस्पिरिन दवा तुरंत चबा लें. डिस्प्रिन हो तो 2 और एस्प्रिन हो तो एक खाएं.

खांसी-सीपीआर का भ्रम न पालें: ज़ोर-ज़ोर से खांसना हार्ट अटैक में भरोसेमंद उपाय नहीं है.

बेहोशी लगे तो लेट जाएं: सिर थोड़ा ऊंचा रखें.

हार्ट अटैक आते ही तुरंत क्या करना चाहिए?

हार्ट अटैक आने पर क्या बिलकुल न करें

  1. दर्द को नजरअंदाज न करें
  2. घरेलू नुस्खों में समय न गंवाएं
  3. शराब/सिगरेट न लें
  4. देर तक “ठीक हो जाएगा” सोचकर इंतज़ार न करें

 ये दवा हर किसी को घर में रखनी चाहिए

हार्ट अटैक ज़्यादातर खून के थक्के (clot) से होता है. Aspirin खून को पतला करके थक्का बढ़ने से रोकती है. 300–325 mg चबाकर लें. पानी से निगलना नहीं, चबाना ज्यादा असरदार होता है.

RAM KIT भी रख सकते हैं 
RAM Kit = Reperfusion Acute Myocardial Infarction Kit यह हार्ट अटैक की इमरजेंसी किट होती है, जो अस्पताल या डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है. हालांकि इसे घर पर खुद से इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया है.

RAM Kit में आमतौर पर क्या होता है?
Aspirin, Clopidogrel / Ticagrelor (खून पतला करने की दवा, Atorvastatin (cholesterol control), Heparin / Enoxaparin (Injection – clot रोकने के लिए), Pain relief और BP control की दवाएं होती हैं. इसे इसलिए रखना चाहिए कि अगर फोन पर डॉक्टर आपको बोले कि ये दवे ले सकते हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए.
 

हार्ट अटैक आने पर क्या करें

गोल्ड टाइम समझ लें

हार्ट अटैक में पहले 60–90 मिनट गोल्डन टाइम होते हैं. जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, उतना अधिक दिल का मांसपेशी बचाई जा सकती है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement