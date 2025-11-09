मूली के साथ खाएंगे ये चीजें तो शरीर में फैलने लगेगा जहर, फायदे की जगह उठाएंगे नुकसान

मूली सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन इसे खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ चीजों के साथ मूली खाना शरीर में जहर घोलने जैसा होता है. तो चलिए जानें किन चीजों के साथ मूली नहीं खानी चाहिए?

सर्दी शुरू हो गई है और बाज़ार में मूली बिकने लगी है. मूली में फोलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो कई बीमारियों से बचाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीज़ों के साथ मूली खाने से फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है? आयुर्वेद में इसे कुछ चीज़ों के साथ खाने की सलाह दी गई है. आइए बताते हैं कि आपको मूली किन चीज़ों के साथ नहीं खानी चाहिए.





इन चीजों के साथ मूली खाने से बचें



खीरे के साथ मूली खाने से बचें

लोग अक्सर सलाद में मूली और खीरा मिलाते हैं. हालाँकि, यह संयोजन फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए अपने सलाद में खीरा या मूली में से किसी एक का ही सेवन करें.





मूली खाने के बाद दूध पीने से बचें

अगर आपने दोपहर या रात के खाने में मूली का सलाद या सब्ज़ी खाई है, तो दूध पीने से बचें. दूध और मूली को हमेशा एक-दूसरे से दूर रखना चाहिए. मूली खाने के बाद दूध पीने से रैशेज़ और त्वचा में जलन हो सकती है. साथ ही, ध्यान रखें कि मूली के पराठे या सब्ज़ी के साथ दूध न पिएं.





संतरा खाने के बाद मूली खाने से बचें

संतरा खाने के बाद कभी भी मूली न खाएं. इन दोनों का मेल ज़हर के समान है. इन्हें एक साथ या तुरंत खाने से पेट की कई समस्याएँ हो सकती हैं. संतरा खाने के 10 घंटे बाद ही कद्दूकस की हुई मूली का सेवन करें.





चाय पीने के बाद मूली खाना

यह संयोजन बेहद खतरनाक है क्योंकि इससे कब्ज और एसिडिटी हो सकती है. मूली या मूली की तासीर ठंडी होती है और चाय की तासीर गर्म होती है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं.





मूली खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं

मूली खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मूली और पानी का मिश्रण खांसी या गले में खराश जैसी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि यह शरीर के पाचन और श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.