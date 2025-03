उम्र के अनुसार रनिंग की स्पीड अगर सही न हो तो उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं. रनिंग की स्पीड आप कैसे तय करें ये आपके हार्ट रेट के अनुसार भी तय होती है.तो चलिए जानें प्रति किलोमीटर आपकी स्पीड रनिंग की क्या होनी चाहिए.

How fast you should be able to run: उम्र के अनुसार रनिंग की स्पीड अगर सही न हो तो उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं. रनिंग की स्पीड आप कैसे तय करें ये आपके हार्ट रेट के अनुसार भी तय होती है.तो चलिए जानें प्रति किलोमीटर आपकी स्पीड रनिंग की क्या होनी चाहिए.

सामान्य अनुमान 220 धड़कन प्रति मिनट (बीपीएम) में से आपकी आयु घटा कर होता है.व्यायाम के दौरान अपनी अधिकतम हृदय गति का 50% से 85% तक लक्ष्य रखना चाहिए. 30 वर्षीय व्यक्ति के लिए अधिकतम हृदय गति लगभग 190 बीपीएम है, इसलिए लक्ष्य क्षेत्र 95-162 बीपीएम होगा.

रनिंग काफी बेसिक एक्सरसाइज है जो होल बॉडी पर काम करती है. लेकिन शुरुआत में हमेशा रनिंग स्पीड भी कम होनी चाहिए और किलोमीटर या समय भी. धीरे-धीरे इस स्पीड को बढ़ाना चाहिए. किन क्या आप जानते हैं, उम्र के मुताबिक एक निश्चित स्पीड डिसाइड की गई है जितना हर किसी को दौड़ना चाहिए. अगर किसी की स्पीड उससे कम या ज्यादा हो कोई शारीरिक समस्या हो सकती है. तो चलिए जानें उम्र के अनुसार रनिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए.

आयु और लिंग के अनुसार औसत मील समय:

आयु 20-30: पुरुषों की औसत गति प्रति मील 6:37 मिनट होती है, जबकि महिलाओं की औसत गति 7:49 मिनट होती है. 30-40 आयु: पुरुषों की औसत गति प्रति मील 6:47 मिनट होती है, जबकि महिलाओं की औसत गति 7:49 मिनट होती है. 40-50 आयु: पुरुषों की औसत गति प्रति मील 7:14 मिनट होती है, जबकि महिलाओं की औसत गति 8:17 मिनट होती है.

महत्वपूर्ण बातें भी रनिंग से पहले जान लें

अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें, विशेष रूप से दौड़ना शुरू करते समय. आराम से जितना हो सके उतना ही करें, ताकि अगले दिन आप फिर से रनिंग कर सकें.

धीरे-धीरे आगे बढ़ें

चोट से बचने के लिए अपनी दौड़ने की दूरी या गति धीरे-धीरे बढ़ाएं.

स्थिरता पर ध्यान दें

नियमित रूप से दौड़ना, चाहे मध्यम गति से ही क्यों न हो जरूर करें, रनिंग में गैप न करें.

हफ्ते में कितनी बार रनिंग करें

हफ्ते में 4-5 बार रनिंग करनी चाहिए. अगर आप रनिंग के यूजटू हो जाएं तो आप कम से कम 45 मिनट की रनिंग कर सकते हैं.

डॉक्टर से परामर्श:

यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो रनिंग से पहले डॉक्टर से परामर्श कर लें ताकि आपके जोड़ों पर जोर न पड़े.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.