Trypanophobia: इंजेक्शन से कई लोगों को डर लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि, ये एक प्रकार का फोबिया होता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

Fear of Injections and Needles

Injections and Needles Phobia: आपने अक्सर बच्चों को इंजेक्शन से डरते हुए देखा होगा. बच्चों को सुई, इंजेक्शन और डॉक्टर के नाम से डराया भी जाता है. लेकिन कई बड़े लोग भी इंजेक्शन से डरते हैं. अगर सुई देखते ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और दूर भागने लगते हैं तो यह ट्रिपैनोफोबिया (What Is Trypanophobia) हो सकता है.

ट्रिपैनोफोबिया एक प्रकार की मानसिक स्थिति है. हेल्थ एक्सपर्स्ट कहते हैं कि, ट्रिपैनोफोबिया सिर्फ डॉक्टर के इंजेक्शन वाली सुई को देखकर ही ट्रिगर करता है. ऐसा सुई लगने के दर्दनाक अनुभव के कारण हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य को ट्रिपैनोफोबिया होने के कारण भी इंजेक्शन से डर लगता है.

ट्रिपैनोफोबिया के लक्षण

ट्रिपैनोफोबिया के कारण सुई देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इसके कारण उल्टी और चक्कर आ सकते हैं. पसीना आना, पैनिक अटैक, शरीर का कांपना ये सभी ट्रिपैनोफोबिया के लक्षण हैं. बता दें कि, यह सभी लक्षण इंजेक्शन को देखने के तुरंत बाद महसूस होते हैं.

कैसे करें ट्रिपैनोफोबिया का इलाज

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि, यह एक प्रकार की मानसिक स्थिति है. इसका कोई पक्का इलाज संभव नहीं है. हालांकि, इंजेक्शन के इस फोबिया को थेरेपी और बातचीत के जरिए ठीक किया जा सकता है. इसका सबसे अच्छा उपाय है कि, बच्चों को शुरू से ही इंजेक्शन का डर भगाने पर जोर देना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

