किस एक वजह से बाथरूम में लोगों की मौत ठंड में ज्यादा होती है? कार्डियोलॉजिस्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारानोव ने बाथरूम को एक संभावित खतरनाक जगह बताया है. उनके अनुसार टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय एक गलती से बेहोशी या यहां तक कि मौत का भी खतरा हो सकता है. क्यों चलिए जानें.

why people die more often in the bathroom during the cold season?

डॉ. दिमित्री यार्नोव ने सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करते हुए बताया है कि आपके बाथरूम में एक ख़ामोश ख़तरा छिपा है. उन्होंने इस कमरे को आपके घर का सबसे ख़तरनाक कमरा बताया. आइए जानें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और यह ख़तरा वाकई कितना गंभीर है.

खासकर सर्दियों के मौसम में बाथरूम में अचानक हुई मौतों के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. कई बार लोग स्नान के दौरान या बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है. कार्डियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, इस तरह की घटनाओं की सबसे बड़ी वजह “ब्लड प्रेशर और तापमान में अचानक बदलाव” है जो दिल पर जानलेवा असर डालता है. साथ ही आपकी छोटी सी गलती भी इस वजह को और बढ़ा देती है.

बाथरूम में मौत या हार्ट अटैक आने के पीछे कई वजहें हैं

1- डॉ. यार्नोव के अनुसार अगर आप कब्ज के मरीज हैं तो आपके लिए ये खतरा कई गुना ज्यादा है. कब्ज के कारण मल त्याग के लिए लोग ज़ोर लगाने लगते हैं इससे 'वल्सल्वा मैन्युवर' नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती हैजिसमें व्यक्ति अपनी सांस रोककर बल लगाता है.इस प्रक्रिया से छाती में दबाव बढ़ता है, हृदय में रक्त प्रवाह कम होता है, रक्तचाप कम होता है, और अंततः मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है. यह जोखिम उन लोगों के लिए और भी अधिक खतरनाक है, जिन्हें पहले से ही हृदय रोग है, हाई बीपी के मरीज हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है.

2-ठंड और बाथरूम का घातक संयोजन भी है वजह

जब ठंड का मौसम होता है, तो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं (blood vessels) सिकुड़ जाती हैं ताकि शरीर गर्म रह सके. लेकिन जैसे ही व्यक्ति ठंडे बाथरूम में प्रवेश करता है या अचानक गर्म पानी डालता है, तो शरीर को तापमान में बहुत तेज़ बदलाव झेलना पड़ता है. यह सडन शॉक (Sudden Thermal Shock) दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है.

कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है

दिल के रोग विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में बाथरूम में मौत की असली वजह सिर्फ फिसलना या सांस रुकना नहीं है, बल्कि शरीर के तापमान में अचानक गिरावट या बढ़ोतरी से दिल पर पड़ने वाला दबाव है. कई मामलों में यह देखा गया है कि बुज़ुर्ग, ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट्स इस स्थिति में अधिक संवेदनशील होते हैं.

क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

1-बाथरूम को बहुत ठंडा न रखें. नहाने से पहले दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लें ताकि ठंडी हवा अंदर न आए.

2-अचानक बहुत गर्म पानी का उपयोग न करें. पहले गुनगुने पानी से शरीर को तापमान के अनुरूप करें.

3-खाली पेट न नहाएं. इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है.

4-हार्ट पेशेंट्स अकेले न नहाएं. घर में किसी को सूचना देकर बाथरूम जाएं.

5-नहाने से पहले हल्का वॉर्मअप हो यानी थोड़ा टहल लें कमरे के अंदर ही ताकि ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाए.

विशेषज्ञ की चेतावनी

कार्डियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि “सर्दियों में सुबह सुबह ठंडे बाथरूम में जाना सबसे जोखिम भरा समय होता है.” इसलिए नहाने से पहले बाथरूम और पानी दोनों को गुनगुना करें और अचानक ठंडे या गर्म तापमान से बचें.

कब्ज से बचने के लिए क्या करें

कारण का उपचार करें: अर्थात, कब्ज का उपचार करें.

फाइबर खाएं: अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं. इसबगोल जैसी चीजें पानी में घोल के लें. सलाद खूब खाएं. छिलके वाले फल जैसे अमदरू, खीरा आदि लें.

पानी पिएं: दिन भर पर्याप्त पानी पिएं क्योंकि पानी की कमी से कब्ज और गंभीर होगा.

सक्रिय रहें: प्रतिदिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहें. कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें.

मल सॉफ़्टनर: यदि आवश्यक हो तो अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार मल सॉफ़्टनर जैसे ईसबगोल आदि का प्रयोग करें.

पुरानी कब्ज को नज़रअंदाज़ न करें; यह न केवल असुविधाजनक है, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है!

