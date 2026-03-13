FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेरेब्रल पाल्सी की चुनौती, दिहाड़ी मजदूर का बेटा… जानें UPSC में चमकने वाले Abdullah Afridh की कहानी

सेरेब्रल पाल्सी की चुनौती, दिहाड़ी मजदूर का बेटा… जानें UPSC में चमकने वाले Abdullah Afridh की कहानी

क्या है 'Asymmetric' वॉर? जिसे अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपना रहा ईरान

क्या है 'Asymmetric' वॉर? जिसे अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपना रहा ईरान

क्या होता है 'Stone Man Syndrome'? राजस्थान में 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर, कोई इलाज नहीं! 

क्या होता है ‘Stone Man Syndrome’? राजस्थान में 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर, कोई इलाज नहीं!

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

सेहत

सेहत

क्या होता है ‘Stone Man Syndrome’? राजस्थान में 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर, कोई इलाज नहीं! 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva- FOP: राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर में पहली बार एक बेहद दुर्लभ बीमारी का मामला सामने आया है, जिसे आम भाषा में ‘Stone Man Syndrome' कहा जाता है. आइए जानें क्या है ये बीमारी...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 13, 2026, 04:48 PM IST

क्या होता है ‘Stone Man Syndrome’? राजस्थान में 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर, कोई इलाज नहीं! 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva- FOP: (AI Image) 

राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर में पहली बार एक बेहद दुर्लभ बीमारी का मामला सामने आया है, जिसे आम भाषा में ‘Stone Man Syndrome' कहा जाता है. यह एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है, जिसके पूरी दुनिया में बहुत कम मामले दर्ज हैं. इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में एफओपी (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva FOP) कहा जाता है.   

शहर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश जांगिड़ के मुताबिक, FOP एक आनुवंशिक और अत्यंत दुर्लभ रोग है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां, लिगामेंट और टिश्यू धीरे-धीरे हड्डियों में बदलने लगते हैं. आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से..

जैसलमेर में पहली बार दुर्लभ बीमारी FOP का मामला आया सामने

यह मामला राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया है, यहां एक 9 साल के बच्चे में FOP (फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकंस प्रोग्रेसिवा) नाम की बीमारी पाई गई है. इस बीमारी को बेहद दुर्लभ माना जाता है और पूरी दुनिया में इसके बहुत ही सीमित केस दर्ज किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

क्या होता है ‘Stone Man Syndrome’

यह मामला डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है. बता दें कि इस बीमारी को आम भाषा में स्टोन मैन सिंड्रोम कहा जाता है. इस कंडीशन में धीरे-धीरे शरीर के नरम टिश्यू पत्थर जैसे सख्त होने लगते हैं. आसान भाषा में कहें तो शरीर की मांसपेशियां, लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू धीरे-धीरे हड्डियों में बदलने लगते हैं. इसके कारण मरीज का शरीर धीरे-धीरे जकड़ने लगता है और उसकी सामान्य गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं.

जब मांसपेशियां बनने लगती हैं हड्डी

डॉ. जांगिड़ के मुताबिक, इस बीमारी में शरीर के अंदर धीरे-धीरे एक अतिरिक्त हड्डियों का ढांचा बनने लगता है, शरीर की मांसपेशियां और सॉफ्ट टिश्यू समय के साथ सख्त होकर हड्डियों में बदलने लगते हैं. इसके कारण शरीर की हरकत कम होती जाती है और व्यक्ति के लिए सामान्य तरीके से चलना-फिरना मुश्किल हो सकता है. इस बीमारी के लक्षण अक्सर बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं. कई मामलों में इसके शुरुआती संकेत जन्म के समय ही नजर आ सकते हैं. जैसे पैरों के बड़े अंगूठे का असामान्य आकार या टेढ़ापन. समय के साथ शरीर के अलग-अलग हिस्सों में सूजन, दर्द और छोटी-छोटी गांठें बनने लगती हैं. बाद में ये गांठें धीरे-धीरे हड्डियों में बदल सकती हैं. 

इलाज नहीं

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिला है. फिलहाल इसके इलाज का मकसद सिर्फ इसके लक्षणों को कम करना और मरीज को सावधानी के साथ जीवन जीने की सलाह देना होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में कई बार छोटी-सी चोट, सर्जरी या बार-बार लगाए जाने वाले इंजेक्शन भी शरीर में नई हड्डी बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं. इसलिए इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी. इससे पीड़ित लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है, ताकि चोट या सूजन से बचा जा सके.

