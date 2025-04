Silent Depression: मानसिक सेहत के लिए डिप्रेशन काफी घातक हो सकता है. ऐसे ही साइलेंट डिप्रेशन होता है. आप इसकी पहचान इन लक्षणों से कर सकते हैं.

What is Silent Depression: डिप्रेशन का नाम सुनते ही लोगों के मन में तनाव और उदासी के विचार आने लगते हैं. ऐसे ही साइलेंट डिप्रेशन होता है लेकिन जो डिप्रेशन से अलग होता है. इस साइलेंट डिप्रेशन को पता लगाना मुश्किल होता है. इसके कुछ लक्षणों की पहचान कर ही साइलेंट डिप्रेशन के बारे में जान सकते हैं. साइलेंट डिप्रेशन के कई लक्षण (Hidden Signs of Silent Depression) होते हैं. आइये आपको बताते हैं कि, साइलेंट डिप्रेशन के बारे में कैसे पता करें. साथ ही जानते हैं इससे कैसे डील कर सकते हैं.

क्या होता है साइलेंट डिप्रेशन?

साइलेंट डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति डिप्रेशन में तो होता है लेकिन वह इसके लक्षणों को स्वीकार नहीं कर पाता है. वह डिप्रेशन के इन लक्षणों को छुपाता है. व्यक्ति अकेलापन और निराशा महसूस करता है लेकिन किसी को वह बता नहीं पाता है. साइलेंट डिप्रेशन का कारण समाज से डर और समाज का दबाव हो सकता है. क्योंकि, समाज में डिप्रेशन को एक कमजोरी माना जाता है. ऐसे में व्यक्ति इसे छुपाता है.

साइलेंट डिप्रेशन के लक्षण (Silent Depression Signs)

खुश न होना

जो व्यक्ति साइलेंट डिप्रेशन से जूझ रहा होता है वह कभी भी खुलकर खुश नहीं हो पाता है. ऐसे में व्यक्ति लोगों से मिलता-जुलता है लेकिन खुलकर खुश नहीं होता है. न ही खुलकर बातें करता है.

दुखी-दुखी रहना

बिना किसी वजह के व्यक्ति दुखी रहता है और पूछने पर उसके पास कोई जबाव नहीं होता है. ऐसा व्यक्ति अक्सर थकान और तबियत खराब का बहाना बनाता है.

व्यस्त रहना

जो व्यक्ति साइलेंट डिप्रेशन से ग्रस्त होता है वह अक्सर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करना है. यह लोग दूसरों से मिलने और बात करने से बचने की कोशिश करते हैं.

खुलकर बात नहीं करते

ऐसे लोग जो साइलेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं वह लोग खुलकर बात नहीं करते हैं. यह अपनी परेशानियों को लेकर बात नहीं करते हैं और प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं.

अजीब व्यवहार

साइलेंट डिप्रेशन के कारण लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं. वह अजीब सी बातें करते हैं जैसे सबसे दूर चले जाएंगे या दुनिया से चले जाएंगे. ऐसे में लोग खुद को सभी लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं.

साइलेंट डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें

- डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन और अध्यात्मिक उपाय करें. आप मेडिटेशन करें और अध्यात्मिक तौर पर दिमाग को शांत करें.

- साइकोथेरेपी की मदद से तनाव को दूर करने की कोशिश करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर डाइट और रूटीन में बदलाव करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

