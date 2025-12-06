FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

स्क्रब टाइफस वायरस क्या है? जो साउथ में तेजी से फैल रहा, नहीं दिया ध्यान तो जान भी जा सकती है

इन दिनों आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विजयनगरम ज़िले के मेट्टापल्ली गांव में एक महिला की इस वायरस से मौत भी हो चुकी है. चलिए जाने ये वायरस क्या है और कैसे फैलता है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 06, 2025, 06:15 AM IST

स्क्रब टाइफस वायरस क्या है? जो साउथ में तेजी से फैल रहा, नहीं दिया ध्यान तो जान भी जा सकती है

स्क्रब टाइफस क्या है? 
 

हाल ही में लोग स्क्रब टाइफस नामक एक बीमारी के बारे में जानने में रुचि दिखा रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अनजान हैं. वानापर्थी के एक प्रमुख चिकित्सक डॉ. गंजी भास्कर के अनुसार, यह बीमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले कुछ खास तरह के माइट्स के काटने से इंसानों में फैलती है. इस बीमारी का कारण ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया है.

स्क्रब टाइफस क्या है? 

स्क्रब टाइफस एक प्रकार का जीवाणुजनित बुखार है. यह मुख्यतः जंगलों, खेतों और ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है. जब खटमल जैसा कोई छोटा कीट किसी व्यक्ति को काटता है, तो यह जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है. खटमल के काटने वाली जगह पर त्वचा पर एक छोटा, काला अल्सर जैसा घाव बन जाता है. इसे चिकित्सा की भाषा में एस्कर कहते हैं. इस काले धब्बे को इस रोग का मुख्य लक्षण माना जाता है.
 
स्क्रब टाइफस के लक्षण 

स्क्रब टाइफस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं. काला धब्बा (एस्कर): कीड़े के काटने वाली जगह पर एक काला धब्बा या घाव बन जाता है. अचानक तेज़ बुखार आना. तेज़ सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द. काटने वाली जगह के पास लिम्फ नोड्स में सूजन.

अन्य लक्षण भी जान लें: 

चकत्ते, खांसी, पेट दर्द, अत्यधिक थकान, कंपकंपी, मानसिक स्थिति में बदलाव. डॉ. गंजी भास्कर चेतावनी देते हैं कि इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ करने से बीमारी और बिगड़ सकती है. जब बीमारी गंभीर हो जाती है, तो यह फेफड़े, लीवर, गुर्दे और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकती है. इससे सांस लेने में तकलीफ और अंगों के काम करना बंद करने जैसी जानलेवा जटिलताएँ हो सकती हैं. इसलिए, लक्षण दिखाई देते ही तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहद ज़रूरी है.
 
आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस के हाल के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर विजयनगरम जिले में एक मौत के बाद. विजयनगरम जिले के चीपुरुपल्ली मंडल के मेट्टापल्ली गाँव की एक महिला में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए. उसे तेज़ बुखार, शरीर पर काले धब्बे जैसे घाव, बहुत थकान और साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी. उसके परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए.
 
शुरुआत में डॉक्टरों ने उसे साधारण टाइफाइड समझा. हालाँकि इलाज से बुखार तो कम हो गया, लेकिन उसकी साँस लेने की समस्या कम नहीं हुई. आखिरकार, थकान और साँस लेने में तकलीफ़ के कारण महिला की मौत हो गई. पूरी तरह से जांच के बाद, शुरुआत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी मौत स्क्रब टाइफस के लक्षणों से हुई थी. इस दुखद घटना से स्थानीय और आसपास के गाँवों के लोग दहशत में हैं. डॉक्टर ग्रामीण इलाकों और खेतों में काम करने वाले लोगों को इस बीमारी के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

