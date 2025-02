सेहत

क्या है लिविंग विल? जानें क्यों 'Right to Die with Dignity' को लेकर छिड़ गई है बहस

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 'गरिमा से मृत्यु’ (Right to Die with Dignity) यानि 'गरिमा से मृत्यु का अधिकार' कानून अपने यहां लागू कर दिया है, जिसको लेकर बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं इसके बारे में...