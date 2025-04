Breakup Effect On Brain- रिश्ते में उतार चढ़ाव आना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि कई बार इन उतार चढ़ाव की वजह से रिश्ता टूट भी जाता है. इन दिनों लोग जरा-जरा सी बात पर भी ब्रेकअप कर लेते हैं, आजकल ब्रेकअप बहुत आम बात हो गयी है. इतना ही नहीं रिश्ते का टूटना और फिर अगले ही (Breakup Effect On Brain) पल एक नए इंसान के साथ रिश्ते में चले जाना आज के दौर में एक नया ट्रेंड बन गया है. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अपने मन में प्यार को खोने का ख्याल भी नहीं लाते...

ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्रेकअप (Breakup) होने के बाद एक 25 साल की लड़की अपाहिज हो गई. इससे यह साबित होता है, कि आपकी मेंटल इलनेस (Mental Illness) आपको फिजिकली किस हद तक अफेक्ट कर सकती है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैदराबाद के डॉक्टर सुधीर कुमार एमडी डीएम ने इस केस की जानकारी शेयर की है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 25 साल की मिरियम (बदला हुआ नाम) कनाडा के एक प्रमुख संस्थान में एक ब्राइट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी. 6 महीने पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, महिला को चलने में कठिनाई और कमजोरी महसूस होने की शिकायत थी.

25-year old with severe walking difficulty for 6 months



➡️Ms Miriam (name changed) was a bright post-graduate student at a leading institute in Canada. Everything was going well until about 6 months ago, when she reported difficulty in walking.

➡️She had developed weakness of…