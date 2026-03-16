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ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर होने वाली पुरानी सूजन. यह इम्यून सिस्टम की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है. शरीर के अंदर होने वाली इस सूजन का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है. इसके लिए डॉक्टर ESR टेस्ट की सलाह देते हैं. आइए जानें इस टेस्ट के बारे में...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 16, 2026, 04:21 PM IST

ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

Early Detection- All You Need To Know About The ESR Blood Test (AI Image)

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#HumFitTohIndiaHit - Early Detection: आमतौर पर हम चोट या मोच के बाद होने वाली सूजन को पहचान लेते हैं, क्योंकि वह बाहर से दिखाई देती है और कुछ समय में ठीक भी हो जाती है. लेकिन कई बार शरीर के अंदर भी ऐसी सूजन पैदा हो जाती है, जो न दिखती है और न तुरंत महसूस होती है. अगर यह लंबे समय तक बनी रहे, तो यह कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाती है. इसे कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर होने वाली पुरानी सूजन. यह इम्यून सिस्टम की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है. शरीर के अंदर होने वाली इस सूजन का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है. डॉक्टर इसके लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिसे ESR टेस्ट कहा जाता है. यह छोटा सा टेस्ट शरीर में मौजूद सूजन या किसी छिपी बीमारी का शुरुआती संकेत देने में मदद करता है.  

इन्फ्लेमेशन होता क्या है?

इन्फ्लेमेशन (Inflammation) का मतलब होता है शरीर में होने वाली सूजन, जब चोट लगती है, कोई संक्रमण होता है या शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज अंदर जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे ठीक करने के लिए प्रतिक्रिया देता है. इसी प्रक्रिया को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है. आसान शब्दों में समझें तो यह शरीर का बचाव करने का तरीका है. इसकी वजह से उस जगह पर सूजन, दर्द, लालपन या गर्माहट महसूस हो सकती है. लेकिन अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. इन्फ्लेमेशन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. 

एक्यूट इन्फ्लेमेशन (Acute Inflammation): इस स्थिति में सूजन अचानक होती है और आमतौर पर कुछ समय में ठीक भी हो जाती है, यह चोट, कटने, जलने या किसी संक्रमण की वजह से हो सकती है. इसमें सूजन, दर्द, लालपन, उस जगह पर गर्माहट जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. यानी आपको चोट लग जाए या गले में इंफेक्शन हो जाए, तो यह एक्यूट इन्फ्लेमेशन माना जाता है.  

क्रोनिक इन्फ्लेमेशन (Chronic Inflammation): यह सूजन लंबे समय तक शरीर के अंदर बनी रहती है और धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. इसलिए इसे Silent Inflammation भी कहा जाता है. यह कई गंभीर बीमारियों से जुड़ी हो सकती है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां, कुछ प्रकार के कैंसर. ऐसे में अगर शरीर में लंबे समय तक थकान, दर्द या सूजन जैसे लक्षण बने रहें, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है. 

यह भी पढ़ें: CAIS Explained: एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से हाई कोर्ट तक पहुंची महिला डॉक्टर

अब जान लीजिए क्या होता है ESR Test

डॉ. हरीश वर्मा (Dr. Harish Verma), एसोसिएट डायरेक्टर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ShardaCare-Healthcity के मुताबिक- 'ESR टेस्ट एक साधारण लेकिन उपयोगी ब्लड जांच है, जो शरीर में छिपी सूजन या किसी संभावित समस्या का शुरुआती संकेत दे सकती है. हालांकि यह किसी बीमारी की सटीक पहचान नहीं करता, लेकिन डॉक्टरों को यह समझने में मदद करता है कि शरीर के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा. लंबे समय तक रहने वाली क्रोनिक सूजन कई गंभीर बीमारियों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए समय पर जांच और सही मेडिकल सलाह बेहद जरूरी है. अगर लगातार थकान, दर्द या सूजन जैसे लक्षण महसूस हों, तो खुद से निष्कर्ष निकालने के बजाय विशेषज्ञ से परामर्श लेकर जरूरी जांच करवाना बेहतर होता है.'

ESR का पूरा नाम Erythrocyte Sedimentation Rate है, जिसे आम भाषा में “सेड रेट” भी कहा जाता है. इसके लिए खून को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और देखा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) एक घंटे में कितनी तेजी से नीचे बैठती हैं. अगर RBC धीरे-धीरे नीचे बैठती हैं, तो ESR सामान्य माना जाता है. लेकिन, RBC बहुत तेजी से नीचे बैठती हैं, तो यह शरीर में सूजन या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. इससे शरीर में छिपी सूजन या कुछ बीमारियों का पता लग जाता है.

हालांकि, यह जान लेना भी जरूरी है कि ESR टेस्ट किसी बीमारी की सटीक पहचान नहीं करता, बल्कि सिर्फ यह संकेत देता है कि शरीर में सूजन हो सकती है. इसलिए डॉक्टर अक्सर इसके साथ अन्य दूसरे टेस्ट भी करवाते हैं. 

सामान्य ESR कितना होना चाहिए?

ESR (एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट) की सामान्य सीमा उम्र और लिंग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर पुरुषों में यह 0 से 15 मिमी/घंटा (50 साल के बाद 0 से 20) और महिलाओं में 0 से 20 मिमी/घंटा (50 साल के बाद 0 से 30) के बीच माना जाता है. बता दें कि बढ़ा हुआ ESR स्वयं कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर में किसी अन्य समस्या का संकेत है. 

ESR से जुड़े कुछ आम मिथक-  (ESR: Myth vs Reality)

मिथक- अगर ESR बढ़ा हुआ है तो जरूर कोई गंभीर बीमारी है.
सच्चाई: ESR बढ़ने का मतलब सिर्फ यह है कि शरीर में कहीं सूजन या इंफ्लेमेशन हो सकता है. इससे किसी एक खास बीमारी की पुष्टि नहीं होती है. 

मिथक: ESR नॉर्मल है तो शरीर पूरी तरह स्वस्थ है.
सच्चाई: ESR नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर अक्सर इसके बाद अन्य टेस्ट भी करवाते हैं. 

मिथक: इस टेस्ट से बीमारी का सही कारण पता चल जाता है.
सच्चाई: ESR सिर्फ यह संकेत देता है कि शरीर में सूजन है या नहीं, लेकिन बीमारी का सही कारण जानने के लिए दूसरी जांच जरूरी होती है.

मिथक: इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम या छोटी सूजन की वजह से ESR नहीं बढ़ता
सच्चाई:  कई बार इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम या छोटी सूजन की वजह से भी ESR बढ़ सकता है, जो इलाज के बाद सामान्य हो जाता है. 

जरूरी बात

डॉक्टर आमतौर पर ESR टेस्ट तब करवाने की सलाह देते हैं, जब उन्हें शरीर में किसी सूजन या इंफेक्शन का संदेह होता है. कई बार यह टेस्ट रूटीन ब्लड जांच का हिस्सा भी होता है, जिससे शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का शुरुआती संकेत मिल सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, समय-समय पर जांच करवाना अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि किसी बीमारी का जितनी जल्दी पता चल जाता है, उसका इलाज उतना ही आसान और असरदार हो सकता है. 

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