क्या होता है गोत्र, कैसे होती है इसकी पहचान, एक गोत्र होने पर नहीं होती शादी, जानिए इसकी वजह

फरीदाबाद में आतंक की लैब, डॉक्टर के ठिकाने से 300 किलो RDX और AK-47 जब्त

कबाड़ बेचकर सरकार ने कमाए 4,085 करोड़, 232 लाख वर्ग फीट जगह हुआ खाली, स्पेस इतना कि बन जाएगा 1 मॉल

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है चांदी का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

NRI Village Of India: भारत का ये है सबसे अमीर गांव, हर घर के बाहर खड़ी होती हैं BMW और मर्सिडीज

2026 में रिलीज होंगी ये 6 धार्मिक फिल्में, 3 में दिखेगी राम भक्त हनुमान की कहानी, 1 में परशुराम और..

Homeसेहत

सेहत

Dopamine detox: डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए दिमाग इससे सचमुच रीसेट हो जाता है?

अगर आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं तो तय है आपका दिमाग पजल्ड रहता होगा. क्योंकी रील और वीडियोज का एडिक्शन आपके दिमाग को सुस्त करता है और खुशी वाले हार्मोन को निकलने में बाधा डालते हैं. तो ऐसे में दिमाग को एक खास टेक्निक से रिसेट कर स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 10, 2025, 09:10 AM IST

Dopamine detox: डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए दिमाग इससे सचमुच रीसेट हो जाता है?

डोपामाइन डिटॉक्स क्या है?

डोपामाइन डिटॉक्स एक लोकप्रिय अवधारणा है जो मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली को "रीसेट" करने का प्रयास करती है, मुख्यतः सोशल मीडिया, रील्स, गेमिंग और अन्य उत्तेजक गतिविधियों से परहेज करके. यह विचार सबसे पहले कैलिफ़ोर्निया के मनोचिकित्सक डॉ. कैमरन सेपा ने 2019 में प्रस्तावित किया था, और यह डोपामाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित है. डोपामाइन मस्तिष्क में मौजूद एक रसायन है जो आनंद, प्रेरणा और सीखने से जुड़ा है, जो हमें गतिविधियों में रुचि लेने में मदद करता है. डिटॉक्स के तहत, व्यक्ति कुछ समय (जैसे, एक दिन से लेकर कुछ हफ़्तों तक) के लिए इन उत्तेजक पदार्थों से दूर रहता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉल करना, टीवी देखना या जंक फ़ूड खाना, और इसके बजाय ध्यान, व्यायाम या पढ़ने जैसी साधारण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है.

 
क्या रील्स और मोबाइल से दूर रहने से दिमाग रीसेट हो जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा जटिल है. वैज्ञानिक रूप से कहें तो, "डोपामाइन डिटॉक्स" की अवधारणा पूरी तरह सटीक नहीं है, और यह वास्तव में मस्तिष्क को "रीसेट" नहीं करता है. डोपामाइन शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रसायन है जो जीवन के लिए आवश्यक है, न केवल आनंद के लिए, बल्कि प्रेरणा, ध्यान और सीखने के लिए भी. आप डोपामाइन को "डिटॉक्स" नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके बिना नहीं रह सकते! यह विचार डोपामाइन के काम करने के तरीके के बारे में एक गलत धारणा है. सोशल मीडिया या रील्स जैसी चीज़ें डोपामाइन को तेज़ी से बढ़ावा देती हैं, जो मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित कर सकती हैं और लंबे समय में ध्यान भटका सकती हैं. लेकिन इन गतिविधियों से परहेज़ करने से डोपामाइन का स्तर "रीसेट" नहीं होता; बल्कि, यह आदतों और व्यवहारों को बदलने में मदद कर सकता है.
 
वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, उदाहरण के लिए, तनाव कम करके, ध्यान केंद्रित करके और साधारण गतिविधियों में आनंद पाकर. कुछ अध्ययनों के अनुसार, इस तरह के ब्रेक आवेगी व्यवहार को कम करते हैं और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करते हैं. हालाँकि, यह "डोपामाइन रीसेट" नहीं है, बल्कि एक प्रकार का डिजिटल डिटॉक्स या माइंडफुलनेस अभ्यास है. मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को बदलने में 90 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है.
 
 
अवधारणा का विश्लेषण: लाभ और आलोचना लाभ:

  1. ध्यान और उत्पादकता बढ़ाता है: स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन से दूर रहने से ध्यान भटकना कम होता है, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है. कुछ लोगों में इसके परिणामस्वरूप रचनात्मकता में वृद्धि देखी जाती है.
  2. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य: तनाव, चिंता और अति-उत्तेजना कम हो सकती है. आपको साधारण चीज़ों (जैसे प्रकृति में घूमना) में भी आनंद मिल सकता है.
  3. आदतें बदलना: इससे आवेगों को कम करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है. उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया की लत को कम किया जा सकता है.
  4. वैज्ञानिक आधार: कुछ शोध से पता चलता है कि डिजिटल ब्रेक लेने से मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली पुनः सक्रिय हो जाती है, जिससे प्रेरणा में सुधार होता है.

 
आलोचना और सीमाएँ:

  1. वैज्ञानिक सटीकता का अभाव: इस विचार को एक सनक माना जाता है क्योंकि यह डोपामाइन की भूमिका को अति-सरल बना देता है. डोपामाइन को विषमुक्त नहीं किया जा सकता, और यह "रीसेट" भी नहीं होता.
  2. चरम पर हो सकता है: कुछ लोग इसे इतनी गंभीरता से करते हैं कि यह अनुचित हो जाता है, उदाहरण के लिए, बात करने या सामाजिकता से बचने से बचना, जिससे अकेलापन बढ़ सकता है.
  3. दीर्घकालिक प्रभावों का अभाव: कुछ दिनों का ब्रेक फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता. आदतों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है.
  4. व्यक्तिगत अंतर: हर व्यक्ति के मस्तिष्क और जीवनशैली के आधार पर इसके प्रभाव अलग-अलग होते हैं. व्यसनग्रस्त लोगों को पेशेवर मदद लेने की ज़रूरत होती है.

 
अंततः, अगर डोपामाइन डिटॉक्स को डिजिटल ब्रेक के रूप में लिया जाए, तो यह एक उपयोगी अभ्यास हो सकता है, लेकिन यह कोई जादुई "रीसेट" नहीं है. रील और मोबाइल फ़ोन से दूर रहना फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा आदतों को सुधारने के लिए करें, न कि विज्ञान के आधार पर डोपामाइन को नियंत्रित करने के लिए. अगर आपको लत लग रही है, तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करना सबसे अच्छा है.

 

