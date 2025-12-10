FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeसेहत

सेहत

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

क्या आपको पता है अगर आप रोज सुबह बासी मुंह रातभर के भीगे मेथी-दाना को चबाकर उसका पानी पीते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? छोटे से मेथी के दाने औषधिय गुणों से भरे होते हैं और ये कई तरह की बीमारियों की नेचुरल दवा हैं. चलिए जानें मेथी और उसका पानी पीने से कौन स बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 10, 2025, 01:59 PM IST

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

Bhigi Methi ke Fayde

कई लोग सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी का पानी पीने की सलाह देते हैं क्योंकि रातभर के भीगे मेथी के औषधिय गुण और बढ़ जाते हैं और जब इसके दाने के चबाकर इसके पानी को पिया जाता है तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं और कई बीमारियां अपने आप ही ठीक या कंट्रोल होने लगती हैं. मेथी के बीज में कई ऐसे तत्व होते हैं जो कब्ज से लेकर डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉ और यूरिक एसिड जैसी गंभीर बीमारियों तक को काबू में ला दते हैं. वहीं पेट की जलन, गैस या भारीपन में तुरंत राहत मिलती है, तो चलिए विस्तार से जानें कि मेथी और उसके पानी को पीने से शरीर में क्या कुछ होता है और कौन सी बीमारियां कंट्रोल होती हैं.

bhigi methi ke fayde.

रोजाना मेथी का पानी 6 बड़ी समस्याओं को नेचुरली कम कर सकता है,

1. एसिडिटी और गैस होना कम होने लगता है

मेथी के दानों की सतह पर एक नेचुरल जेल जैसा म्यूसीलेज (चिकनाहट) होता है. इसे भिगोकर पीने से यह पेट की लाइनिंग पर एक परत बना देता है, जिससे एसिड कम चुभता है और गैस बनने की समस्या भी घटती है. इसलिए जिन्हें रोज पेट में जलन रहती है, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद माना जाता है,

2. ब्लड शुगर धीरे-धीरे आने लगता है कंट्रोल में

मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर कार्बोहाइड्रेट को धीरे पचाता है, जिससे शुगर तेजी से नहीं बढ़ती. डायबिटीज के शुरुआती मरीजों में इसका असर और भी जल्दी दिख सकता है. यही वजह है कि आयुर्वेद में इसे "नेचुरल शुगर-रेगुलेटर" कहा गया है.

Bhigi Methi ke Fayde

3. वजन घटाने में मदद मिलती है

मेथी पानी भूख को नैचुरली कम करता है. इसका फाइबर पेट में फूलकर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. जिन लोगों को बार-बार स्नैकिंग की आदत है, उनके लिए यह बहुत कारगर माना जाता है. मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है,

4. पीरियड क्रैम्प्स और हार्मोनल असंतुलन शांत होने लगता है

मेथी के बीजों में फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं, जो महिलाओं के हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करते हैं. जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान दर्द, मूड स्विंग या सूजन रहती है—उन्हें मेथी पानी से राहत मिलती है.

Bhigi Methi ke Fayde

5. कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कम होने लगता है

मेथी में मौजूद सैपोनिन्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के अवशोषण को कम करते हैं. इससे दिल की सेहत बेहतर होती है और ब्लॉकेज का खतरा भी घटता है,

6. यूरिक एसिड का स्तर कम होने लगता है

मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर, एंटी-इन्फ्लेमेटरी यौगिक और एंटीऑक्सिडेंट शरीर में जमा यूरिक एसिड को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में मदद करते हैं, यह किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता को सपोर्ट करता है, सूजन घटाता है और प्यूरीन टूटने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर यूरिक एसिड का स्तर धीरे-धीरे कम करता है.

Bhigi Methi ke Fayde

आखिर मेथी में ऐसा क्या होता है?

मेथी दाने छोटे जरूर हैं, लेकिन इनमें घुलनशील फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट,फाइटोएस्ट्रोजेन, विटामिन A, C, B6, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, सैपोनिन्स और एल्कलॉइड्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. ये सभी मिलकर शरीर की पाचन शक्ति, ब्लड शुगर, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बैलेंस करते हैं. इसलिए रोज सुबह भीगे हुए मेथी दानों का पानी आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

