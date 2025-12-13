अगर आप बार-बार चेहरा धोते हैं तो क्या होगा? जान लें ये अच्छी आदत है या खराब और रोज कितनी बार फेसवॉश करना चाहिए?

क्या आप दिनभर में कई बार अपने चेहरे को धोते हैं? अगर आपको ये एक अच्छी आदत लगती है तो समझ लें कि सच में ये गुड हैबिट है या बैड और चेहरे को दिन में कितनी बार धोना चाहिए?

बहुत से लोग नियमित रूप से अपना चेहरा धोते हैं. कुछ साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सिर्फ पानी से. उन्हें लगता है कि बार-बार चेहरा धोने से चेहरे पर कोई गंदगी, धूल आदि नहीं रहती, चेहरा साफ हो जाता है और चेहरे की कोई समस्या नहीं होती. चेहरा धोना या साफ करना अच्छी आदत है. लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि लगातार चेहरा धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.

किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है. चेहरा धोना भी इसका अपवाद नहीं है. हालांकि आप चेहरा साफ करने के लिए लगातार धोते रहते हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं. त्वचा विशेषज्ञों ने इस बारे में जानकारी दी है. आइए देखते हैं ये दुष्प्रभाव क्या हैं.



विशेषज्ञों के अनुसार, यह माना जाता है कि बार-बार चेहरा धोने से चेहरा साफ और स्वस्थ रहता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई लोग बार-बार साबुन से चेहरा धोते हैं, लेकिन इससे चेहरे के प्राकृतिक तेल निकल जाते हैं, त्वचा की सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है और पीएच स्तर बिगड़ जाता है. बार-बार चेहरा धोने से त्वचा रूखी हो जाती है और त्वचा की सुरक्षात्मक परत कमजोर होने के कारण मुंहासे भी हो सकते हैं.



नियमित रूप से चेहरा धोने से आपकी त्वचा सुंदर नहीं हो जाएगी. त्वचा को सही तरीके से मॉइस्चराइज़ करना और धूप से बचाव करना भी उतना ही ज़रूरी है. यह सलाह त्वचा विशेषज्ञ डॉ. योगिता रोहाकाले ने दी है. उन्होंने यह जानकारी एक पॉडकास्ट में दी.

चेहरा धोते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

1) अलग-अलग प्रकार की त्वचा वाले अधिकांश लोगों को दिन में दो बार, सुबह और रात को चेहरा धोने की सलाह दी जाती है. सुबह चेहरा धोना त्वचा की देखभाल का पहला कदम है, जिसके बाद आप चेहरे पर मॉइस्चराइजर और सीरम लगा सकते हैं और फिर बाहर जा सकते हैं.

2) तभी आप अपने चेहरे पर मेकअप लगा सकती हैं. दिन भर चेहरे पर जमी गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए रात में चेहरा धोना उचित है. चेहरा धोने का पहला नियम यह है कि कभी भी गर्म पानी से चेहरा न धोएं.

3) चेहरा धोने के लिए ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. सही क्लींजर चुनना भी ज़रूरी है. सबसे पहले चेहरे को पानी से गीला करें और फिर क्लींजर को टी-ज़ोन और जॉ लाइन्स से शुरू करते हुए पूरे चेहरे पर गोलाकार गति में रगड़ें.

4) क्लींजर या फेस वॉश को चेहरे पर 30 सेकंड तक रगड़ें. फिर चेहरे को पानी से धोकर साफ करें. तौलिये का इस्तेमाल करने से बचें और चेहरे को साफ कपड़े से पोंछें. तौलिये से चेहरे को रगड़ें नहीं.

5) अगर आप शाम को चेहरा धो रही हैं, तो पहले मेकअप हटा लें. मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करके मेकअप, लिपस्टिक, फाउंडेशन और मस्कारा हटा लें. उसके बाद ही चेहरा धोएं.

6) तैलीय त्वचा के लिए टिप्स: जिन लोगों को अत्यधिक तैलीय त्वचा की समस्या है, वे कच्चे दूध से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं. एक कटोरी में कच्चा दूध लें और उसमें रुई डुबोकर चेहरे को साफ करें. इससे मृत त्वचा कोशिकाएं और अतिरिक्त तेल दोनों हट जाते हैं. इसके बाद चेहरे को फेस वॉश से धो लें. इससे चेहरा दिन भर तैलीय नहीं रहेगा.

दिन में कितनी बार चेहरा धोना चाहिए?

त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार दिन में 2 बार चेहरा धोना सबसे सही होता है—सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले. बहुत ज़्यादा बार चेहरा धोने से त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो सकता है, जिससे ड्राइनेस और जलन बढ़ती.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से