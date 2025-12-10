FacebookTwitterYoutubeInstagram
इजरायल PM ने प्रधानमंत्री मोदी को मिलाया फोन, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर हुई बात

Home

सेहत

कहीं आपकी ये आदतें तो नहीं किडनी स्टोन की जिम्मेदार? जानिए इससे बचने के आयुर्वेदिक उपाय

What habits cause kidney stones: आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में कहा जाता है कि 90 प्रतिशत मामलों में सही जीवनशैली और थोड़ी सावधानी से पथरी होने से रोकी जा सकती है और छोटी पथरी खुद-ब-खुद निकल भी जाती है. किडनी स्टोन होने के पीछे कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं. आइए जानें इनके बारे में...

Abhay Sharma

Updated : Dec 10, 2025, 08:37 PM IST

What habits cause kidney stones

Kidney Stones Causes: किडनी स्टोन की समस्या इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है, हर उम्र के लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं. किडनी स्टोन होने पर पेट में असहनीय दर्द, पेशाब में जलन और कभी-कभी खून तक आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. ये लक्षण बहुत ही तकलीफ भरे होते हैं. हालांकि, आयुर्वेद के पास इस समस्या से निजात पाने का बेहतर समाधान है. 

आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही कहते हैं कि 90 प्रतिशत मामलों में सही जीवनशैली और थोड़ी सावधानी से पथरी होने से रोकी जा सकती है और छोटी पथरी खुद-ब-खुद निकल भी जाती है. 

इन आदतों से हो सकती है किडनी स्टोन की समस्या

आयुर्वेद में पथरी को 'अश्मरी' कहा जाता है. यह कफ के जमाव और पित्त की अधिकता से बनती है. जब शरीर में पानी कम होता है, पाचन कमजोर रहता है और गलत खान-पान चलता है, तब मिनरल्स आपस में चिपककर क्रिस्टल बना लेते हैं. यही क्रिस्टल धीरे-धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं. पथरी के सबसे बड़े कारणों में दिन में 1.5 लीटर से कम पानी पीना, ज्यादा नमक, चाय-कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, चॉकलेट, मूंगफली जैसी ऑक्सलेट वाली चीजें ज्यादा खाना, लंबे समय तक पेशाब रोकने के साथ ही तली-भुनी और फास्ट फूड का सेवन करना है. 

लक्षणों को न करें इग्नोर

आयुर्वेद, पथरी से बचने के लिए कुछ सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह देता है. इस स्थिति में पीठ और कमर के साइड में दर्द, पेशाब में जलन या खून, बार-बार पेशाब लगना, जी मिचलाना और भूख न लगना. कई बार छोटी पथरी बिना लक्षण के भी बनती रहती है. ऐसे में पथरी की समस्या से भयभीत नहीं होने, बल्कि बचाव की जरूरत है. इसके लिए आयुर्वेदाचार्य घरेलू उपाय को अपनाने की सलाह देते हैं.

यह भी पढ़ें: Homemade Scrub: नमक-नारियल तेल से मिनटों में तैयार करें स्क्रब, डेड स्किन के साथ निकल जाएगी त्वचा की सारी गंदगी

क्या हैं किडनी स्टोन से बचने के घरेलू उपाय

- रोजाना कम से कम 2.5–3 लीटर साफ पानी पिएं. 
- सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं. 
- दिन में 1–2 गिलास नारियल पानी लेना फायदेमंद होता है.
- खीरा, ककड़ी, तरबूज, मूंग दाल, हल्की खिचड़ी खाएं. 
- जीरा-धनिया-सौंफ का पानी उबालकर दिन में 2 बार पिएं. 
- प्रतिदिन वॉक करें और तेज दर्द हो तो गर्म पानी की बोतल से कमर पर सेंक करें. 

नोट- हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर दर्द बिल्कुल सहन न हो, पेशाब बंद हो जाए, तेज बुखार आए या उल्टी न रुके तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं. साथ ही नमक का सेवन कम करें, पानी ज्यादा पिएं, पेशाब कभी न रोकें और तली-मसालेदार चीजों से दूरी बनाएं. इनपुट--आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

