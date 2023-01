Anti Arthritis Food: सर्दियों में गठिया और यूरिक एसिड के मरीज क्या खाएं-क्या नहीं, एंटी आर्थराइटिस होते है ये फूड

Anti Arthritis Food: सर्दियों में गठिया और यूरिक एसिड के मरीज क्या खाएं-क्या नहीं

डीएनए हिंदी: अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड अधिक (High Uric Acid in Blood) है और इससे गठिया (Arthritis) का खतरा बढ़ गया है तो आपको अपने खान-पान पर बहुत ध्यान देना होगा. कुछ फूड और खानपान की आदतें यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा देती हैं और इससे जोड़ों का दर्द और गठिया का खतरा भी तेज हो जाता है. रूमेटाइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Rrthritis)की समस्या से आप जूझ रहे तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप क्या खाएं और क्या नहीं (What to eat and what not in Arthritis in Hindi). तो चलिए जान लें कि यूरिक एसिड हाई होने पर किसे खाने से परहेज करना चाहिए और क्या जरूर खाना चाहिए.

जानते हैं गठिया रोग में आपक क्या खा सकते हैं और क्या नहीं

क्या खाएं (Food for Arthritis patient)

1-सेब या सेब का सिरका जरूर खाएं क्योंकि इसमें मौजूद टैनिन नामक फिनोलिक यौगिक पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कम करता है इससे नेचुरली गठिया का दर्द दूर होने लगेगा.

2-हाई यूरिक एसिड और गठिया में विटामिन-सी बहुत मायने रखता है. नींबू का रस, मौसमी, संतरा, अनानास, कीवी, या बैरीज जैसी नेचुरल चीजें आप खूब खाएं. बस इन्हें दोपहर के समय ही खाना चाहिए.

3-कच्चा प्याज सलाद में खूब खाएं, ये यूरिक एसिड में दवा की तरह काम करेगा. कच्चे प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर भी आप पीएं. ये जड़ से गठिया को दूर करने का काम करता है.

4-लहसुन, अदरक, हल्दी ब्रोकली, जामुन, पालक, टमाटर, कद्दू, आदि भी गठिया रोग में फायदेमंद हैं.

5-ओमेगा-3 फैटी एसिड से युक्त मछली, अखरोट, चिया और फ्लैक्स सीड्स का यूज करें. ये एंटी इफ्लेमेटरी गुणों से भरे होते हैं और जोड़ों की सूजन को दूर कर दर्द भी दूर करते हैं और जोड़ों के बीज खत्म हो रहे ग्रीस को भी बढ़ाते हैं.

6-अगर किसी को रूमाटाइड अर्थराइटिस है तो उनके लिए अंगूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

7-अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और दिनभर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीएं

एक शोध के अनुसार अंगूर के अर्क में प्रोएंथोसाइनिडिन (proanthocyanidin) नामक तत्व होता है जिसमें एंटीआॉक्सीडेन्ट और एंटीइंफ्लेमेट्री प्रोपर्टीज होती हैं जो अर्थराइटिस की सूजन को कम करने और हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करती हैं

क्या नहीं खाएं (Food not to eat in Arthritis in Hindi)



1-मैदा या रिफाइन ग्लूटेन से बनी बिस्किट्स, स्नैक्स, चिप्स आदि से भी दूर रहें. इससे यूरिक एसिड भी बनता है.

2-चाय, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक पीना कम या बंद कर दें.

3-घी या तेल से बने पदार्थ और डीप फ्राइड भोजन के सेवन से भी अपने आप को दूर रखें.

4-बहुत ज्यादा नमक-शक्कर और ऑयली चीजों से दूर रहें.

5-शराब या बीयर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं. इससे दूर रहना जरूरी है.

