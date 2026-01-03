हाइपोथायरायडिज्म किस चीज की कमी से होता है? थायराइड को नेचुरली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?

क्या आपको पता है हाइपोथायरायडिज्म क्यों होता है और इसके कैसे कंट्रोल में नेचुरली रखा जा सकता है. क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म केवल एक नहीं कई बीमारियों की वजह बनता है.

हाइपोथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायरॉइड ग्रंथि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है. इससे शरीर की चयापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है. यदि आपको थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना, कब्ज, त्वचा का शुष्क होना और सुस्ती जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए. आइए जानते हैं कि किन कमियों के कारण हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है.

आयोडीन की कमी - शरीर में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है. जो लोग अपने आहार में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करते, उन्हें हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है. इसके अलावा, यदि शरीर में लंबे समय तक आयोडीन की कमी बनी रहती है, तो इसका आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.



कमी के लक्षण - आइए आपको इस पोषक तत्व की कमी होने पर दिखने वाले कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बताते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, आयोडीन की कमी से गले में खराश हो सकती है. कब्ज और थकान मामूली लक्षण नहीं हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से ये लक्षण भी हो सकते हैं. इसके अलावा, आयोडीन की कमी के लक्षणों में वजन बढ़ना, सर्दी सहन न कर पाना, त्वचा का शुष्क होना और बालों का झड़ना शामिल हैं.

आयोडीन की कमी दूर करें - यदि आप आयोडीन की कमी को दूर करना चाहते हैं या इसे होने से रोकना चाहते हैं, तो आप दूध, दही और पनीर का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये आयोडीन से भरपूर होते हैं. समुद्री भोजन और अंडे में भी आयोडीन पाया जाता है. हालांकि, सर्वोत्तम परिणामों के लिए, इन आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सही मात्रा में और सही तरीके से करना चाहिए.