सेहत

15 दिनों तक नाश्ता नहीं करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या दिमाग तक होता है इसका असर?

क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वजन कम होगा या इससे आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जान लें कि अगर 15 दिन आप नाश्ता छोड़ते हैं तो आपके शरीर ही नहीं, मेंटल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?

ऋतु सिंह

Updated : Feb 17, 2026, 02:35 PM IST

15 दिनों तक नाश्ता नहीं करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या दिमाग तक होता है इसका असर?

नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग समय की कमी, डाइट ट्रेंड या वजन घटाने के लिए सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लगातार 15 दिनों तक नाश्ता नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव हो सकते हैं?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर समय की कमी या वजन घटाने के लिए सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार कुछ दिनों तक नाश्ता न करने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि नाश्ता शरीर और मस्तिष्क के लिए ईंधन की तरह काम करता है, जो पूरे दिन की ऊर्जा और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है. इस लेख में हम जानेंगे कि अगर आप 15 दिनों तक नाश्ता नहीं करते हैं, तो शरीर में कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं और किन लोगों को नाश्ता जरूर करना चाहिए.

चलिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीके से समझें कि नाश्ता छोड़ने से शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है और किन लोगों को नाश्ता जरूर करना चाहिए.

सुबह नाश्ता क्यों जरूरी माना जाता है?

रात भर उपवास के बाद शरीर का ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है. ऐसे में सुबह का नाश्ता मस्तिष्क को ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है और दिनभर की कार्यक्षमता बढ़ाता है. इसलिए इसे “ब्रेक-फास्ट” (फास्ट तोड़ना) कहा जाता है.

15 दिनों तक नाश्ता न करने से शरीर पर असर

अगर आप लगातार 15 दिनों तक नाश्ता नहीं करते तो इससे मस्तिष्क को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता और मानसिक थकान और एकाग्रता में कमी होने लगती है. ब्रेन को जब एनर्जी नहीं मिलती तो शरीर में हर समय थकान लगी रहती है. कई बार ये सिरदर्द और चिड़चिड़ेपन का कारण भी बनती है. काम या पढ़ाई में फोकस घटने लगता है. 

वजन बढ़ने का जोखिम

कई लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वजन कम होगा, लेकिन शोध बताते हैं कि इसका उलटा असर होता है. नाश्ता न करने से दोपहर या रात में अधिक भूख लगती है और लोग ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं. और इससे वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है.

 ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है

नाश्ता छोड़ने से ब्लड शुगर अस्थिर हो सकता है जिससे डायबिटीज रोगियों के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है.हालांकि, नियंत्रित तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कुछ लोगों में इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर हो सकती है. असल में शरीर ऊर्जा के लिए वसा और मांसपेशियों का उपयोग करता है और 15 दिनों तक नाश्ता छोड़ने पर पहले शरीर ग्लाइकोजन स्टोर का उपयोग करता है फिर फैट बर्निंग शुरू होती है इससे वजन कम हो सकता है, लेकिन प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का नुकसान भी हो सकता है.

पेट और एसिडिटी की समस्या

सुबह खाली पेट कॉफी या चाय लेने से एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं. 

मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल असंतुलन

कुछ शोध बताते हैं कि लंबे समय तक नाश्ता न करने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है और हार्मोन असंतुलन हो सकता है. इससे महिलाओं में PCOS और थायराइड से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं.

किन लोगों को नाश्ता जरूर करना चाहिए?

विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ समूहों के लिए नाश्ता बहुत जरूरी है:

  • बच्चे और छात्रों के लिए नाश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनका मस्तिष्क विकास और पढ़ाई में फोकस इससे बढ़ता है.
  • गर्भवती महिलाएं को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है जो नाश्ते से पूरी होती है. 
  • बुजुर्ग लोगों के लिए भी नाश्ता जरूरी है क्योंकि ये उनकी कमजोरी को कम करता है और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है.
  • मधुमेह रोगी के लिए नाश्ता एक तरह से दवा है जो ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए जरूरी है.

 क्या नाश्ता छोड़ना हमेशा गलत है?

 नहीं, हर व्यक्ति के लिए नाश्ता अनिवार्य नहीं है. कुछ स्वस्थ वयस्क नियंत्रित तरीके से उपवास कर सकते हैं, लेकिन  पोषण संतुलित होना चाहिए. पानी और प्रोटीन पर्याप्त लेना जरूरी है. 

