Homeसेहत

सेहत

Mental Health: मेंटल स्ट्रेस से इमोशनल डिप्रेशन तक का शरीर पर क्या होता है असर, तनाव बढ़ने के ये संकेत पहचान लें 

शरीर और मन एक-दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. इसलिए अगर मानसिक तनाव होता है, तो शरीर पर इसका असर दिखने लगता है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 20, 2025, 07:29 AM IST

Mental Health: मेंटल स्ट्रेस से इमोशनल डिप्रेशन तक का शरीर पर क्या होता है असर, तनाव बढ़ने के ये संकेत पहचान लें 

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और सिर्फ़ बाहर का खाना-पीना या वातावरण में बदलाव ही इनका कारण नहीं है. कहा जाता है कि तन और मन का बहुत गहरा रिश्ता होता है. आपका स्वास्थ्य भी आपकी मनःस्थिति पर निर्भर करता है. तन और मन का कैसा रिश्ता है? अक्सर, जब हम डरते हैं, तो हमें पसीना आता है या पेट में दर्द होता है. ज़्यादा सोचने पर सिरदर्द होने के कई कारण होते हैं, जो साबित करते हैं कि तन और मन एक-दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं. इसलिए, अगर मानसिक तनाव होता है, तो शरीर पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है.

भावनात्मक अवसाद के लक्षण

मानसिक तनाव या भावनात्मक अवसाद के लक्षणों पर गौर करें तो, लगातार चिंता, बेचैनी और डर मन पर गहरा असर डालते हैं. तनावग्रस्त व्यक्ति आसानी से चिड़चिड़ा या क्रोधित हो जाता है. ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और बार-बार नकारात्मक विचार आना आम बात है. कभी-कभी, ये लक्षण अवसाद के लक्षणों का भी कारण बन सकते हैं.

तनाव का शरीर पर असर

शारीरिक लक्षणों में सिरदर्द, माइग्रेन, हृदय गति में वृद्धि और लगातार थकान शामिल हैं. नींद की समस्याएँ तनाव का संकेत हैं. कुछ लोग ठीक से नहीं सोते, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं. इसके अलावा, पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे गैस, कब्ज या दस्त हो सकते हैं. हालाँकि रक्तचाप में वृद्धि, मांसपेशियों में अकड़न और शरीर में दर्द जैसे लक्षण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन मनोचिकित्सकों का कहना है कि ये सभी मानसिक तनाव का हिस्सा हैं.

बिहेवियर में क्या बदलाव आता है

व्यवहार में बदलाव तनाव का तीसरा प्रमुख लक्षण है. तनावग्रस्त लोग ज़्यादा खाते हैं या खाने से कतराते हैं. कभी-कभी वे धूम्रपान, शराब या अन्य व्यसनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं. काम या पढ़ाई में ध्यान न देना, सामाजिक संबंधों से दूर रहना और अकेले रहना भी इसके लक्षण हैं. उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती है और वे छोटी-छोटी बातों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं.

स्ट्रेस बढ़ने पर क्या संकेत दिखते हैं

तनावग्रस्त व्यक्ति लगातार चिंतित रहता है. उसके मन में बार-बार नकारात्मक विचार आते रहते हैं. उसे भय, असुरक्षा और बेचैनी महसूस होती है. ऐसे समय में, एकाग्रता कम हो जाती है, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है. चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है. आत्मविश्वास कम हो जाता है और खुद के प्रति असंतोष पैदा होता है. अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो अवसाद या चिंता विकार होने की संभावना ज़्यादा होती है.

तनाव कम करने के उपाय

तनाव पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव ज़रूरी हैं. सोच में बदलाव और अपने आहार में पोषक तत्वों को शामिल करने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है.

योग और ध्यान: मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट तक ध्यान या श्वास व्यायाम का अभ्यास करना लाभदायक होता है.

शारीरिक व्यायाम: पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैरना या अन्य व्यायाम शरीर में एंडोर्फिन का उत्पादन करके तनाव को कम करते हैं.

संतुलित आहार: पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक स्थिरता बनाए रखता है.

शौक विकसित करना: जिन शौकों में आपको आनंद आता है उन्हें करने से मन सकारात्मक रहता है.

सामाजिक समर्थन: मित्रों और परिवार के साथ बातचीत करने से मन को शांत करने में मदद मिलती है.

विशेषज्ञ सलाह: यदि लक्षण गंभीर हैं, तो मनोचिकित्सक, परामर्शदाता या डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है.

