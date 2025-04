भारत में बुलेट की रफ्तार से Diabetes के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़ों की मानें तो साल 2050 तक मरीजों की संख्या 73% फिसदी तक बढ़कर 15.6 करोड़ को पार हो सकती है...

how to stay away from diabetes

Morning Habits To Control Sugar Level or Diabetes- भारत में डायबिटीज (Diabetes) की बीमारी अब एक महामारी का रूप लेती जा रही है, बुलेट की रफ्तार से यहां शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. आंकड़ों की मानें तो भारत में फिलहाल 8.98 करोड़ लोग डायबिटीज (Diabetes Patients In India) से पीड़ित हैं, चिंता की बात यह है कि यह संख्या 2050 तक 73% फिसदी तक बढ़कर 15.6 करोड़ को पार हो सकती है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आजकल की बदलती (Bad Lifestyle) जीवनशैली, तनाव, फास्ट फूड की लत और शारीरिक एक्टिविटी की कमी से ये बीमारी (How To Control Diabetes) लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है. ऐसे में आप भी इस (Sugar) बीमारी के शिकार न हो जाएं, इसके लिए तुरंत इन बातों पर गौर करना चाहिए...

कैसे दूर रखें डायबिटीज की बीमारी?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज (How To Stay Away From Diabetes) की बीमारी को दूर रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जीवनशैली और खानपान की आदतों में सुधार करें. इसके लिए आप सुबह की कुछ आदतों में बदलाव कर सकते हैं. दरअसल, सुबह के शुरुआती घंटे शरीर के लिए रीसेट बटन जैसा काम करते हैं. इस दौरान कुछ आदतों को अपनाकर आप इस गंभीर बीमारी को होने से रोक सकते हैं या फिर अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं....

सुबह की कौन सी आदतों से कम होगा जोखिम?

खाली पेट गुनगुना पानी: एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लेनी चाहिए, इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है. इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है.

फिजिकल एक्टिविटी: वहीं सुबह हल्की एक्सरसाइज जैसे की सैर, योग आदि से भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना 20-30 मिनट की एक्टिविटी डायबिटीज की रोकथाम में बड़ा रोल निभा सकती है.

ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन: बता दें कि बहुत ज्यादा तनाव लेने से भी डायबिटीज का जोखिम बढ़ता है, इसलिए सुबह-सुबह कुछ मिनटों की प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत डालें, इससे स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) कम होता है और ब्लड शुगर काबू में रहता है.

हेल्दी ब्रेकफास्ट: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है. इसलिए ब्रेकफास्ट में फाइबर, प्रोटीन और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जरूर शामिल करें. इसके लिए आप ओट्स, अंकुरित अनाज, या दलिया खा सकते हैं. इनसे शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

