Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर

Zodiac Signs: कम उम्र में ही खूब पैसा कमाते हैं ये 4 राशि वाले, 7 पुश्त बैठ के खाती है इनका कमाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

Homeसेहत

सेहत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

Chewing Basil Leaves: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुलसी के पत्तों में कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और अगर आप हर रोज तुलसी के पत्तों को चबाते हैं, तो आपकी सेहत को इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. 

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 30, 2025, 05:48 PM IST

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

तुलसी के फायदे

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Chewing Basil Leaves: आयुर्वेद में कई ऐसी पत्तियों का जिक्र मिलता है, जो सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है तुलसी की पत्तियां. दादी-नानी के जमाने से तुलसी के पत्तों को सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में असरदार बताया जाता रहा है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुलसी के पत्तों में विटामिन सी, विटामिन के, जिंक, आयरन, कैल्शियम, और मैग्नीशियम समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और अगर आप हर रोज तुलसी के पत्तों को चबाते हैं, तो आपकी सेहत को इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. 

बीपी-शुगर करे कंट्रोल

ब्लड प्रेशर की बीमारी में तुलसी के पत्ते चबाने की सलाह दी जाती है. इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है और तुलसी के पत्ते बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं. इससे दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद मिल सकती है. हाई ब्लड शुगर की समस्या पर काबू पाने के लिए भी तुलसी के पत्तों को चबाया जा सकता है. इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट्स की सेहत के लिए तुलसी के पत्ते वरदान से कम नहीं हैं. 

मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, जो लोग कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें अपने डेली डाइट प्लान में तुलसी के पत्तों को शामिल करना चाहिए. औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के पत्ते आपकी सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

क्या है सेवन का तरीका

सबसे पहले तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से धोएं और हर रोज सुबह तुलसी के कुछ पत्ते चबा सकते हैं. तुलसी के पत्तों को पोषक तत्वों से भरपूर शहद के साथ मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है. शहद के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करने से न केवल इसके स्वास्थ्य लाभ बढ़ते हैं बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर होता है.   

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'डराने-धमकाने की कोशिशें कायरतापूर्ण' कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की PM मोदी ने की निंदा
'डराने-धमकाने की कोशिशें कायरतापूर्ण' कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की PM मोदी ने की निंदा
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को लगाई कड़ी फटकार
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और CP को लगाई कड़ी फटकार
IBPS RRB PO Mains Result 2024: इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम का रिजल्ट
इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें IBPS RRB PO Mains Result 2024
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE