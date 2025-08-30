High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

Chewing Basil Leaves: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुलसी के पत्तों में कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और अगर आप हर रोज तुलसी के पत्तों को चबाते हैं, तो आपकी सेहत को इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

Chewing Basil Leaves: आयुर्वेद में कई ऐसी पत्तियों का जिक्र मिलता है, जो सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है तुलसी की पत्तियां. दादी-नानी के जमाने से तुलसी के पत्तों को सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में असरदार बताया जाता रहा है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुलसी के पत्तों में विटामिन सी, विटामिन के, जिंक, आयरन, कैल्शियम, और मैग्नीशियम समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और अगर आप हर रोज तुलसी के पत्तों को चबाते हैं, तो आपकी सेहत को इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

बीपी-शुगर करे कंट्रोल

ब्लड प्रेशर की बीमारी में तुलसी के पत्ते चबाने की सलाह दी जाती है. इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है और तुलसी के पत्ते बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं. इससे दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद मिल सकती है. हाई ब्लड शुगर की समस्या पर काबू पाने के लिए भी तुलसी के पत्तों को चबाया जा सकता है. इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट्स की सेहत के लिए तुलसी के पत्ते वरदान से कम नहीं हैं.

मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, जो लोग कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें अपने डेली डाइट प्लान में तुलसी के पत्तों को शामिल करना चाहिए. औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के पत्ते आपकी सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

क्या है सेवन का तरीका

सबसे पहले तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से धोएं और हर रोज सुबह तुलसी के कुछ पत्ते चबा सकते हैं. तुलसी के पत्तों को पोषक तत्वों से भरपूर शहद के साथ मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है. शहद के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करने से न केवल इसके स्वास्थ्य लाभ बढ़ते हैं बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.