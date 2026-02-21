FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mineral Deficiency: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

Homeसेहत

सेहत

Mineral Deficiency: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल, जिसकी कमी शरीर को धीरे-धीरे अंदर से कमजोर बना देती है.आज की फास्ट लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रेस के कारण लाखों लोग मैग्नीशियम की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं होता.चलिए जानें मैग्निशियम की कमी होने पर शरीर क्या संकेत देता है.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 21, 2026, 03:16 PM IST

Mineral Deficiency: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

Magnesium Deficiency 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मैग्नीशियम शरीर का Silent Power Mineral है. इसकी कमी तुरंत दिखती नहीं, लेकिन लंबे समय में शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए संतुलित आहार, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और साबुत अनाज को रोज़ डाइट में शामिल करें. अगर ये शरीर में कम हो जाए तो दिल की धड़कन ही नहीं मांसपेशियों और हड्डियों तक में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं.

मैग्नीशियम क्या है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज (Essential Mineral) है, जो शरीर की 300+ बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है.

 मैग्नीशियम शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता. साथ ही ये हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी चाहिए. इतना ही नहीं दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में भी मैग्नीशियम काम आता है. हाई बीपी को कंट्रोल करने से लेकर ऊर्जा उत्पादन (ATP), नींद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है.WHO और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, वयस्क पुरुषों को रोज़ लगभग 400–420 mg और महिलाओं को 310–320 mg मैग्नीशियम की जरूरत होती है.

शरीर में मैग्नीशियम की कमी के खतरनाक लक्षण

अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाए, तो ये गंभीर समस्याएं हो सकती हैं . शुरुआत में अचनाक से लेकिन लगातार थकान और कमजोरी बनी रहती है और मांसपेशियों में ऐंठन और झटके लगते हैं. नींद न आना, भूख कम हो जाना आम समस्या है. वहीं कई लोगों में सिरदर्द और माइग्रेन का कारण भी मैग्नीशियम की कमी होती है. इसके अलावा मानसिक और नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण, चिंता और अवसाद के साथ चिड़चिड़ापन आने लगता है और जब मैग्नीशियम की शरीर मे ंगंभीर कमी होती है तो हाथ-पैर में सुन्नपन या झनझनाहट के साथ दिल और हड्डियों पर असर होने लगता है और दिल की गति भी अनियमित होने लगती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है. 

मैग्नीशियम की कमी के गंभीर संकेत

  1. हड्डियां कमजोर होना (Osteoporosis)
  2.  
  3.  गंभीर स्थिति में
  4. उल्टी और मतली
  5. मधुमेह का खतरा बढ़ना
  6. कैल्शियम और पोटेशियम का स्तर गिरना

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक मैग्नीशियम की कमी शरीर को हार्ट डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के खतरे में डाल सकती है.

शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कैसे बढ़ाएं? 

मैग्नीशियम की कमी को सही आहार से प्राकृतिक रूप से दूर किया जा सकता है.

  1. ड्राई फ्रूट्स और बीज
  2. बादाम
  3. काजू
  4. अखरोट
  5. सूरजमुखी के बीज
  6. कद्दू के बीज
  7. हरी सब्जियां
  8. पालक
  9. मेथी
  10. ब्रोकली
  11. दालें और अनाज
  12. चना
  13. मूंग दाल
  14. राजमा
  15. ओट्स
  16. क्विनोआ
  17.  फल और सुपरफूड
  18. केला
  19. एवोकाडो
  20. डार्क चॉकलेट (70%+)

अगर भोजन से पर्याप्त मैग्नीशियम न मिले, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है.

ये बात समझ लें

प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी मैग्नीशियम को शरीर से बाहर निकाल देती है. वहीं ज्यादा स्ट्रेस और शराब से मैग्नीशियम तेजी से घटता है. इतना ही नहीं विटामिन D की अधिक मात्रा लेने पर मैग्नीशियम की जरूरत बढ़ जाती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
मां के दुत्कार ने इस बेबी को बना दिया सोशल मीडिया का दुलारा, नन्हें बंदर Punch का ये एक्शन कर देगा आपको इमोशनल
मां के दुत्कार ने इस बेबी को बना दिया सोशल मीडिया का दुलारा, नन्हें बंदर Punch का ये एक्शन कर देगा आपको इमोशनल
55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा
55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा
MORE
Advertisement
धर्म
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
MORE
Advertisement