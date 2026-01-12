Weight Loss: इंटरमिटेंट फास्टिंग बनाम कीटो, नो-कार्ब! वजन घटाने के लिए किस तरह का डाइट लेना ज्यादा सही? एक्सपर्ट से जानिए

Weight Loss Diet: वजन घटाने का सबसे सुरक्षित तरीका वही है, जो लंबे समय तक अपनाया जा सके, शरीर को जरूरी पोषण दे और व्यक्ति की उम्र, लाइफस्टाइल व सेहत के मुताबिक हो. ऐसे में आइए डायटिशियन शुचिता श्रीवास्तव से जानते हैं इनमें से कौन-सा तरीका सबसे सही और सुरक्षित है...

Weight Loss Diet: वजन घटाना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं, इसके लिए शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और जीवनशैली में बड़े बदलावों की जरूरत होती है. यही वजह है कि लोग वजन कम करने के लिए इन दिनों तरह-तरह की डाइट अपना रहे हैं. इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF), कीटो डाइट और नो-कार्ब डाइट काफी चर्चा में हैं.

हालांकि, इनमें से वजन घटाने का सबसे सुरक्षित तरीका वही है, जो लंबे समय तक अपनाया जा सके, शरीर को जरूरी पोषण दे और व्यक्ति की उम्र, लाइफस्टाइल व सेहत के मुताबिक हो. ऐसे में आइए कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल, इंदौर में कार्यरत डायटिशियन शुचिता श्रीवास्तव से जानते हैं इनमें से कौन-सा तरीका सबसे सही और सुरक्षित है?

इंटरमिटेंट फास्टिंग

डायटिशियन शुचिता श्रीवास्तव के मुताबिक, इसमें खाने का समय सीमित होता है- 16 घंटे उपवास और 8 घंटे भोजन. इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदों की बात करें तो इससे इंसुलिन लेवल नियंत्रित रहता है, फैट बर्निंग बेहतर होती है. साथ ही इसे लंबे समय तक फॉलो करना आसान होता है.

इंटरमिटेंट फास्टिंग की कमियां क्या हैं?

- शुरुआत में कमजोरी या सिरदर्द हो सकता है

- गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज या थायरॉइड मरीज डॉक्टर से सलाह लें

कीटो डाइट

एक्सपर्ट के मुताबिक, कीटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और फैट बहुत ज्यादा होता है, जिससे शरीर कीटोसिस में चला जाता है. इस डाइट की मदद से वजन तेजी से कम किया जा सकता है और भूख भी कम लगती है.

कीटो डाइट की कमियां

- पोषण असंतुलन का खतरा

- कब्ज, एसिडिटी, थकान

- लंबे समय तक फॉलो करना मुश्किल

नो-कार्ब डाइट

इसमें लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिए जाते हैं, नो-कार्ब डाइट लेने से शुरुआती वजन तेजी से घटता है (ज्यादातर पानी की कमी से).

कमियां

- एनर्जी की कमी

- विटामिन-मिनरल की कमी

- मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है

वजन घटाने के लिए क्या बेहतर?

डायटिशियन शुचिता श्रीवास्तव बताती हैं कि लंबे समय और सुरक्षित वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग + बैलेंस्ड डाइट सबसे बेहतर मानी जाती है. इसमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं और जीवनशैली के साथ आसानी से अपनाई भी जा सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, तेजी से वजन घटाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ और टिकाऊ वजन घटाना जरूरी है. हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी डाइट को अपनाने से पहले डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.

