ब्रेकिंग न्यूज़
महिलाओं का खुलेआम सिगरेट जलाकर विरोध... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

Eye Health: कमज़ोर होती आंखों का असल कारण क्या है? आखिर क्यों महामारी बनता जा रहा है दृष्टि दोष, एक्सपर्ट से जानिए

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

सेहत

सेहत

Eye Health: कमज़ोर होती आंखों का असल कारण क्या है? आखिर क्यों महामारी बनता जा रहा है दृष्टि दोष, एक्सपर्ट से जानिए

Increasing Eyesight Problems: आज के समय में आंखों की रोशनी कमजोर होना बेहद आम हो गया है, हालात यह हैं कि अब छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है. केवल भारत में ही नहीं, अब दुनियाभर में नजर कमजोर होने की समस्या एक तरह की महामारी बनती जा रही है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 10, 2026, 09:00 PM IST

Eye Health: कमज़ोर होती आंखों का असल कारण क्या है? आखिर क्यों महामारी बनता जा रहा है दृष्टि दोष, एक्सपर्ट से जानिए

Increasing Eyesight Problems

Eye Health: आज के समय में आंखों की रोशनी कमजोर होना बेहद आम हो गया है, हालात यह हैं कि अब छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है. केवल भारत में ही नहीं, अब दुनियाभर में नजर कमजोर होने की समस्या एक तरह की महामारी बनती जा रही है, विशेष रूप से निकट दृष्टि दोष या मायोपिया. आंकड़ों की मानें और मौजूदा रुझान को देखा जाए तो 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को निकट दृष्टि दोष हो सकता है, वर्तमान की बात करें तो करीब 2.2 अरब लोग दृष्टि समस्याओं से जूझ रहे हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, आंखों की समस्याएं बढ़ने की कई वजहें हैं, इनमें लाइफस्टाइल, पर्यावरण और बढ़ती उम्र जैसे कारक शामिल हैं. इसे रोका जा सकता है, बस इसके असल कारण को समझना है और एक्सपर्ट के बताए इन नियमों को अपनाना है... 

एक्सपर्ट से समझिए इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं?

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital के CEO और जाने-माने रिफ्रैक्टिव सर्जन/ऑपथलमॉलजिस्ट (नेत्र विशेषज्ञ) डॉ. सौरभ चौधरी (Dr Saurabh Choudhry) ने आंखों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है और इससे बचने के कुछ बेहद आसान टिप्स भी शेयर किए हैं. आइए जानें इनके बारे में..

पहला बड़ा कारण: ज्यादा स्क्रीन टाइम: डॉ. सौरभ चौधरी के मुताबिक, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट और टीवी का लंबे समय तक इस्तेमाल आंखों पर जोर डालता है. इससे आंखों में जलन, सूखापन, सिरदर्द और धुंधला दिखने की समस्या होती है. स्क्रीन देखते समय पलकें कम झपकती हैं, जिससे आंखें सूख जाती हैं.

दूसरा कारण: बाहर कम समय बितान: यह समस्या खासकर बच्चों और किशोरों में ज्यादा देखी जा रही है. दरअसल, प्राकृतिक धूप आंखों के सही विकास में मदद करती है. बाहर कम खेलने या रहने से मायोपिया (नजदीक की चीजें ही साफ दिखना) का खतरा बढ़ जाता है.

तीसरा कारण- खराब नींद और गलत लाइफस्टाइल:  पूरी नींद न मिलने से आंखों को आराम नहीं मिल पाता है, धूम्रपान, शराब, पानी कम पीना और गलत खानपान आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं.  विटामिन A, ओमेगा-3 और जिंक की कमी भी आंखों के लिए हानिकारक है. 

चौथा कारण- बहुत ज्यादा नजदीक का काम: लंबे समय तक पढ़ाई, स्टडी, कोडिंग या बारीक काम करने से आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, यह समस्या छात्रों और ऑफिस में काम करने वालों में आम है. 

पांचवा कारण- प्रदूषण और पर्यावरणीय कारण: हवा में प्रदूषण, धूल-मिट्टी और ज्यादा एसी में रहने से आंखें सूखी और चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इससे एलर्जी और आंखों के इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. 

छटा कराण- बढ़ती उम्र:  इसके अलावा उम्र से जुड़ी आंखों की समस्याएं भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है. आमतौर पर उम्र के साथ छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत यानी (प्रेसबायोपिया) होना सामान्य है. प्रेसबायोपिया (Presbyopia) आँखों की उम्र से जुड़ी एक सामान्य स्थिति है, इसमें आमतौर पर 40 की उम्र के बाद ज़दीक का दिखना धुंधला हो सकता है. 

बेहतर जांच और जागरूकता

डॉ. सौरभ चौधरी बताते हैं कि आज के समय में पहले से ज्यादा आंखों की जांच हो रही है, इसलिए आंखों की समस्याएं ज्यादा सामने आ रही हैं. पहले की पीढ़ियों में कई लोगों को नजर की दिक्कत होती थी, लेकिन जांच न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता था. 

कैसे करें अपने आंखों की सुरक्षा? 

डॉ. सौरभ चौधरी के मुताबिक, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं, हर 20 मिनट में 20 फीट दूर 20 सेकंड देखें. बच्चों में बाहर खेलने का समय बढ़ाएं, स्क्रीन से सही दूरी और अच्छी रोशनी रखें, नियमित आंखों की जांच कराएं और हरी सब्जियां, गाजर व मछली जैसे आंखों के लिए फायदेमंद भोजन खाएं. इसके अलावा पूरी नींद भी बहुत जरूरी है. 

आंखों के लिए आसान रोज़ाना एक्सरसाइज

- 20-20-20 रूल: आंखों की थकान कम करता है, पूरे दिन अपनाएं. 
- नियर-फार फोकस: अंगूठे और दूर की चीज़ पर बारी-बारी से फोकस करें, 10 बार.
- ब्लिंकिंग: हर 1–2 घंटे में 10–15 बार धीरे-धीरे पलकें झपकाएं.
- पाल्मिंग: आंखों पर हथेलियां रखकर 30–60 सेकंड आराम दें.
- सुबह की धूप: सुबह 5–10 मिनट बाहर रहें (सीधे सूरज न देखें).

जरूरी बात

एक्सपर्ट के मुताबिक आंखों की एक्सरसाइज से चश्मा नहीं हटता, लेकिन सिरदर्द और थकान कम होती है. सही स्क्रीन दूरी, अच्छी रोशनी और पर्याप्त नींद के साथ करने पर बेहतर फायदा मिलता है. 

