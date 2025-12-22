Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

Weak Bones Causes: ऐसा माना जाता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ही ज्यादातर हड्डियों की समस्या होती है. पर ऐसा नहीं है, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़े हर विकार के लिए सिर्फ कैल्शियम अकेला जिम्मेदार नहीं है. इसके पीछे इस विटामिन की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है...

Weak Bones Causes: शरीर की असली ताकत हड्डियों में छिपी होती है, क्योंकि इन्हीं से ही शरीर को सहारा मिलता है. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ, गलत खानपान, और कैल्शियम की कमी के कारण अक्सर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और कमजोरी के साथ हड्डियों से जुड़े रोग होने लगते हैं. ऐसे में खाने में कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है.

ऐसा माना जाता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ही ज्यादातर हड्डियों की समस्या होती है. पर ऐसा नहीं है, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़े हर विकार के लिए सिर्फ कैल्शियम अकेला जिम्मेदार नहीं है. इसके पीछे की एक वजह शरीर में इस विटामिन की कमी भी हो सकती है....

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कैल्शियम और विटामिन D मिलकर ही रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करते हैं. हमारी रीढ़ की हड्डी में 32 बॉक्स बने होते हैं, जो एक तरल पदार्थ साइनोवियल द्रव के जरिए जुड़े होते हैं. रीढ़ की हड्डी को अस्थि मज्जा मजबूती देने का काम करती है. हड्डियों के भीतर गहराई से कैल्शियम और फास्फोरस को पहुंचाती है. हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण तभी अच्छे से हो पाता है, जब शरीर में विटामिन डी अच्छी मात्रा में मौजूद हो.

दोनों को साथ लेना है जरूरी?

बता दें कि विटामिन डी शरीर के भीतर नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा आहार और दवाएं लें शरीर में लगते नहीं . विटामिन डी सूरज की रोशनी से बनने वाला एक विटामिन है, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को 40-50 फीसदी तक बढ़ा देता है. दोनों का संयुक्त मेल रीढ़ की हड्डी से लेकर जोड़ों के विकारों से निपटने के लिए रामबाण तरीका है.

विटामिन डी मांसपेशियों में दोनों वाली अकड़न को भी कम करता है और गले और कंधे में होने वाले दर्द से भी राहत दिलाता है. वहीं विटामिन डी की कमी हड्डियों को मुलायम और कमजोर बनाती है, जिससे जोड़ों का साइनोवियल द्रव भी हड्डियों के ऊपर चिपकने लगता है और हड्डियां क्षीण होने लगती हैं. इतना ही नहीं शरीर में साइनोवियल द्रव की कमी से जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है और परिस्थिति ज्यादा खराब होने पर घुटनों का ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है.

कैसे दूर करें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी

कैल्शियम और विटामिन डी को सप्लीमेंट से ज्यादा प्राकृतिक स्रोतों से लेना ज्यादा अच्छा होता है, इसके लिए दूध, दही, अंडा, पनीर, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, सत्तू और रागी का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा विटामिन डी के लिए सुबह की धूप में कुछ वक्त रहें. इनपुट --आईएएनएस

