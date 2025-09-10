Cholesterol Remedy: इन 6 चीजों से धमनियों को बुलेटप्रूफ बनाएं, नसों में फंसा सारा फैट नेचुरली निकलेगा

Remove naturally yellow fatty waste stuck in veins: कोलेस्ट्रॉल जैसे-जैसे नसों में बढ़ता है खून में रुकावट बढ़ती है और ये शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. दिल के दौरे या हृदय रोग से बचाव के लिए नसों को साफ़ करना ज़रूरी है.

क्या आप जानते हैं कि किसी को दिल का दौरा क्यों पड़ता है? इसका कारण हृदय तक जाने वाली धमनियों में रुकावट है. जब हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली इन धमनियों में गंदगी जमा हो जाती है, तो रक्त की आपूर्ति रुक ​​जाती है और हृदय रक्त के बिना काम करना बंद कर देता है. धमनियों में रुकावट का क्या कारण है? धमनियों में रुकावट तब होती है जब उनमें प्लाक जम जाता है. यह प्लाक वसा, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है.

जब यह नसों की दीवारों पर जमा हो जाता है, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है और कभी-कभी अवरुद्ध भी हो जाता है. जब नसें अवरुद्ध हो जाती हैं, तो क्या होता है? बेशक, जब रुकावट बढ़ जाती है, तो रक्त शरीर के अंगों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे हृदय रोग, हृदय गति रुकना या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. दिल के दौरे या हृदय रोग से बचने के लिए नसों की सफाई ज़रूरी है. फंक्शनल मेडिसिन के एमडी डॉ. संजय भोजराज आपको नसों की सफाई के तरीके बता रहे हैं.

ओमेगा-3 का अधिक सेवन करें

ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय और धमनियों के लिए बेहद ज़रूरी हैं. ये शरीर में सूजन को कम करते हैं और धमनियों में प्लाक के जमाव को रोकने में मदद करते हैं. इसके लिए आप एवोकाडो, जैतून, अखरोट, सूरजमुखी और जैतून के तेल के साथ-साथ सैल्मन और ट्राउट जैसी वसायुक्त मछलियाँ खा सकते हैं.

संतृप्त वसा से बचें

याद रखें कि संतृप्त वसा शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और धमनियों को अवरुद्ध करती है. ये वसा विशेष रूप से गोमांस, सूअर के मांस, डेयरी उत्पादों, ताड़ के तेल और नारियल के तेल में पाई जाती है.



हर्बल चाय पिएं

नसों को साफ़ करने के लिए ग्रीन टी जैसी हर्बल चाय का सेवन करें. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है. अदरक की चाय मोटापे और कोलेस्ट्रॉल से जुड़े खतरों को भी कम कर सकती है.

हर दिन व्यायाम करें

किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि न करने से नसों में गंदगी जमा होने लगती है. याद रखें कि मोटापा धमनियों में रुकावट का एक बड़ा कारण है. इससे बचने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तेज़ चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना आदि करना चाहिए.

शराब और धूम्रपान छोड़ दें

शराब और धूम्रपान से आपकी धमनियों में गंदगी तेज़ी से जमा होती है. ये चीज़ें तेज़ी से वसा जमा करती हैं. इतना ही नहीं, इनके सेवन से दिल का दौरा और हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है.



पर्याप्त नींद भी आवश्यक है

हृदय स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद भी आवश्यक है. यदि आप प्रतिदिन एक ही समय पर सोते और जागते हैं, तो आपके शरीर की जैविक घड़ी सही समय पर चलती है. पर्याप्त नींद लेने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और आपकी धमनियों की परत सुरक्षित रहती है. अनियमित नींद हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है.

तनाव को कम करें

तनाव धमनियों के लिए बेहद हानिकारक होता है. इसलिए इसे नियंत्रित करना ज़रूरी है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ यानी गहरी साँस लेने के व्यायाम मन और शरीर को शांत करते हैं. इसके अलावा, ध्यान और योग करें जो मन को शांत रखने और तनाव कम करने के सबसे आसान उपाय हैं. इसके अलावा, रोज़ाना 20-30 मिनट टहलने से मूड अच्छा होता है और तंत्रिका तंत्र शांत रहता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.