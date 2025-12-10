FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeसेहत

सेहत

वजन कम करना चाहते हैं तो ये 7 गलतियां कभी नहीं करें, वरना जीवन भर कभी कम नहीं होगा मोटापा

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गलतियां कभी आपके मिशन को सक्सेसफुल नहीं होने देंगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 10, 2025, 10:22 AM IST

कई लोग वज़न कम करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. लेकिन अनजाने में की गई कुछ गलतियाँ उनकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ तरीके से वज़न कम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वज़न कम करना. वे ऐसी गलतियाँ बिल्कुल न करने की चेतावनी देते हैं.
 
सुबह का नाश्ता छोड़ना
 
जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह का नाश्ता छोड़ना अच्छा नहीं है. अगर आप सुबह खाना नहीं खाते, तो आपका मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है. नतीजतन, शरीर दिन भर में कम कैलोरी बर्न करता है. इससे वज़न कम नहीं होता, बल्कि बढ़ सकता है. इसके अलावा, नाश्ता छोड़ने से आपको दोपहर और रात में ज़्यादा भूख लग सकती है और आप ज़्यादा खा सकते हैं. जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उन्हें सुबह का नाश्ता स्वस्थ, हल्का और पौष्टिक होना चाहिए.

कम प्रोटीन का सेवन
 
प्रोटीन सिर्फ़ ताकत बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है. अगर आप कम प्रोटीन का सेवन करेंगे, तो आपकी मांसपेशियां टूटने लगेंगी और चर्बी जमा होने लगेगी. इसके अलावा, अगर आप कम प्रोटीन वाला आहार खाते हैं, तो आपको तुरंत भूख लगने लगेगी. इससे ज़रूरत से ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. इसके अलावा, प्रोटीन की कमी से कमज़ोर ताकत, थकान, कमज़ोरी और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, वज़न कम करने की चाह रखने वालों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है.

देर रात को खाना
 
अगर आप देर रात खाना खाते हैं, तो आपके द्वारा खाया गया खाना पूरी तरह पचने के बजाय वसा के रूप में जमा होने की संभावना ज़्यादा होती है. इसके अलावा, देर रात खाने से गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. ये आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं. देर से खाना खाने से इंसुलिन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. इससे वज़न बढ़ सकता है. इसलिए, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वे रात का खाना रात 8 बजे तक खत्म कर लें.
 
फाइबर की कमी वाला आहार खाना
 
फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पेट में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है. लेकिन फाइबर रहित खाद्य पदार्थ खाने से आपको बार-बार भूख लग सकती है. इससे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. नतीजतन, वज़न कम करना मुश्किल हो सकता है. फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. इसके बिना कब्ज और गैस जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं. फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को भी स्थिर रखता है.
 
अपर्याप्त नींद
 
पर्याप्त नींद न लेने पर शरीर में भूख बढ़ाने वाला हार्मोन, घ्रेलिन, बनता है. इससे दिन भर भूख बढ़ती है और मीठा, तैलीय और जंक फ़ूड खाने की इच्छा बढ़ती है. नींद की कमी से मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है. तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता है. इसलिए, वज़न कम करने की चाहत रखने वालों को दिन में कम से कम 7-8 घंटे सोने की सलाह दी जाती है. 
 
केवल व्यायाम पर निर्भर रहना
 
हालाँकि व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन वज़न घटाने में आहार की 70-80% भूमिका होती है. अकेले व्यायाम करने से कुछ कैलोरी बर्न होती हैं. लेकिन इसके बाद आपको भूख लगती है. अगर आप बर्न की गई कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, तो आपका वज़न कम नहीं होगा. दरअसल, वज़न घटाने की यात्रा में एक स्मार्ट आहार, उचित व्यायाम और पर्याप्त नींद ज़रूरी हैं. 
 
कम पानी पीना
 
कम पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है. पर्याप्त पानी न पीने से आप भूख और प्यास के बीच का अंतर ठीक से समझ नहीं पाते और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं. इसके अलावा, कम पानी पीने से आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो सकता है और कब्ज व गैस जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. ये समस्याएँ आपके शरीर को भारी और थका हुआ महसूस करा सकती हैं. इसलिए, विशेषज्ञ दिन में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं. 
 

