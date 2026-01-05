FacebookTwitterYoutubeInstagram
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा

सेहत

सेहत

सुबह उठने पर थकान-अधूरी नींद कहीं वजह वाई-फाई तो नहीं? कैसे जानें रेडिएशन से सेहत पर हो रहा असर?

अगर आप सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते हैं और थकान सी महसूस होती है तो समझ लें इसके पीछे आपकी देर रात मोबाइल देखने की आदत ही नहीं, बल्कि वाईफाई का ऑन रह जाना भी हो सकता है.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 05, 2026, 10:58 AM IST

सुबह उठने पर थकान-अधूरी नींद कहीं वजह वाई-फाई तो नहीं? कैसे जानें रेडिएशन से सेहत पर हो रहा असर?

Are fatigue and incomplete sleep upon waking due to Wi-Fi?

ऐसे हम नहीं बल्कि एक स्टडी बता रही है कि दिन-रात अगर आपे घर का वाई-फाई राउटर ऑन रहता है तो समझ लें आपके लिए ये खतरे की घंटी है. क्योंकि आपके फोन से निकलने वाली तरंगे ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य के सेहत पर इस वाई-फाई राउटर का  बुरा असर डालती हैं. बच्चे और बूढ़ें लोगों में ये तरंगे तुरंत असर दिखाती हैं. 

कई रिपोर्ट्स बताती है कि वाई-फाई से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें  नींद के पैटर्न को बिगाड़ते हैं. अगर आपको पिछले कुछ दिनों से रात में बिना किसी वजह से नींद नहीं आती या कोई और दिक्कतें भी हो रहीं तो समझ लें आपका राउटर सेहत पर असर डाल रहा है.

सबसे पहले कुछ ये बाते समझ लें कि वाई-फाई क्या नहीं करता

अब तक के वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला वाई-फाई रेडियो-फ्रीक्वेंसी (Non-ionizing radiation) छोड़ता है, जो आम तौर पर डीएनए या कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता. WHO और अधिकांश हेल्थ एजेंसियां वाई-फाई को सुरक्षित सीमा में मानती हैं. लेकिन कुछ लोगों को संवेदनशीलता (Sensitivity) महसूस हो सकती है.

कैसे समझें कि वाई-फाई सेहत पर असर डाल रही है?

  1. सिर में भारीपन या हल्का सिरदर्द महसूस होता हो या अक्सर होने लगे.
  2. आंखों में जलन या थकान सी महसूस होने लगी हो.
  3. नींद न आना या बार-बार नींद टूटना शुरू हो गया हो.
  4. ध्यान लगाने में कठिनाई या एकाग्रता कम हो रही हो.
  5. बेचैनी या चिड़चिड़ापन सा बना रहता है
  6. लंबे समय स्क्रीन/राउटर के पास रहने पर थकावट महसूस होती हो.


ध्यान दें ये लक्षण इन वजहों से भी हो सकते हैं

मोबाइल, ज्यादा स्क्रीन टाइम, तनाव, नींद की कमी, आंखों के स्ट्रेन
से भी हो सकते हैं. ये संकेत केवल वाई-फाई राउटर की वजह से नहीं होते हैं.

कैसे पहचानें कि वजह वाई-फाई है या कुछ और?

1-जो भी समस्या हो रही उसके पैटर्न पर ध्यान दें. क्या बाहर निकलने पर समस्या कम होती है या बनी रहती है. 

2-क्या राउटर के पास रहने पर समस्या बढ़ती है?

3- क्या वाई-फाई बंद होने पर बेहतर महसूस होता है?

क्या कहती है स्टडी?

ऑस्ट्रेलिया के आरएमआईटी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट (2024) में कहा गया है कि वाईफाई के पास सोने वाले 27 प्रतिशत लोगों को अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, 2021 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2.4AoE वाईफाई सिग्नल गहरी नींद को प्रभावित करते हैं. 

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आईसीएनआईआरपी का कहना है कि वाईफाई विकिरण बहुत कम होता है और इसका मानव नींद पर कोई खास असर नहीं पड़ता.

क्या सावधानी बरत सकते हैं 

  1. राउटर को बेड के बिल्कुल पास न रखें
  2. रात में मोबाइल सिर के नीचे रखकर न सोएं
  3. लंबे समय लैपटॉप गोद में रखकर काम न करें
  4. स्क्रीन टाइम को सीमित करें
  5. बच्चों के कमरे में राउटर न रखें

वाई-फाई राउटर से जुड़ी क्या बात माने न मानें 

वाई-फाई कैंसर करता है इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं. वाई-फाई तुरंत गंभीर बीमारी देता है ये भी पुख्ता सबूत नहीं.
 
कब डॉक्टर से मिलें?

अगर लगातार सिरदर्द, नींद की समस्या, बेचैनी, आंखों की परेशानी बनी रहे, तो न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से सलाह लें. कारण कुछ और भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

