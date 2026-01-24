क्या Vitamin D कमी से भी ट्रिगर होती है एंग्ज़ायटी? एक्सपर्ट से जानिए मेंटल हेल्थ पर इसका क्या होता है असर

सेहत
Vitamin D and Anxiety: विटामिन डी की कमी से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है. यह मानसिक रूप से डिप्रेशन, उदासी, तनाव, मूड स्विंग्स और याददाश्त में कमी का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट की राय...
Vitamin D and Anxiety: विटामिन डी शरीर के लिए काफी जरूरी विटामिन होता है. चिंता की बात यह है कि भारत की लगभग आधी आबादी में विटामिन D की कमी है. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार है. इनमें शहरी जीवन, धूप में बहुत कम समय बिताना और खराब खान-पान की आदतें शामिल हैं. बता दें कि डायग्नोस्टिक फर्म मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा 6 साल में लगभग 20.2 लाख टेस्टिंग की गईं, इस टेस्ट में लगभग आधे भारतीयों में विटामिन डी की कमी देखी गई. इस रिसर्च का निष्कर्ष चिंता जनक था, रिसर्च के मुताबिक भारत के करीब 46.5 प्रतिशत व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी थी जबकि अन्य 26 प्रतिशत में विटामिन डी का स्तर पर्याप्त नहीं था.
एक्सपर्ट के मुताबिक, विटामिन डी की कमी से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है. इसकी वजह से हड्डियों में दर्द, कमजोरी, जोड़ों में अकड़न, लगातार थकान, और बालों का झड़ना आम है. साथ ही यह मानसिक रूप से डिप्रेशन, उदासी, तनाव, मूड स्विंग्स और याददाश्त में कमी का कारण बन सकता है.
मनोचिकित्सक डाॅ इप्सिता मिश्रा के मुताबिक, विटामिन D कई शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है जो मन, समझ, और सोचने-समझने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं. इसी वजह से विटामिन डी की कमी को खराब मानसिक स्वास्थ्य (जिसमें एंग्जायटी भी शामिल है) से जोड़ा गया है. हालांकि, इस बारे में शोध में विरोधाभास है कि विटामिन D सप्लीमेंट मदद करता है या नहीं.
यह भी पढ़ें: Intimate Washes बन सकते हैं UTI-ऑर्गन फेल्योर की वजह? हाइजीन के नाम पर ओवर-क्लीनिंग भी पड़ सकती है भारी!
डाॅ इप्सिता मिश्रा के मुताबिक, कुछ शोधकरण बताते हैं कि यह मन को बेहतर बनाता है, एंग्जायटी कम करता है और इलाज के असर को बढ़ाता है. जबकि अन्य में विटामिन D सप्लीमेंट के साथ मानसिक स्वास्थ्य के नतीजों में कोई खास अंतर नहीं पाया गया.
डाॅ इप्सिता मिश्रा सलाह देती हैं कि 'अगर आपको विटामिन D की मात्रा से अपने मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की चिंता है, तो इस बारे में अपने मानसिक रोग विशेषज्ञ से बात करें और खुद से दवा न लें. क्योंकि ज़्यादा मात्रा में विटामिन D से नुकसान हो सकता है.
हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या: इस स्थिति में पीठ दर्द, हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है.
मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या: इस स्थिति में ऊपरी बांहों, जांघों या चलने-फिरने में कमजोरी महसूस होना आम है.
थकान और कमजोरी की समस्या: हर समय थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है.
मूड में बदलाव: इसके अलावा उदासी, अवसाद या डिप्रेशन का अनुभव होना भी आम है.
बालों का झड़ना: अत्यधिक बालों का झड़ने की समस्या हो तो इसे नजरअंदाज न करें.
बार-बार संक्रमण: इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण सर्दी-जुकाम या अन्य संक्रमण बार-बार हो सकता है.
घाव धीरे भरना: वहीं चोट या घाव को ठीक होने में काफी समय लगता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से...