Sesame Seeds: शरीर को गर्म, दिल को हेल्दी रखेगा तिल, महिलाओं-बुजुर्गों के लिए वरदान से नहीं है कम

Sesame Seeds Benefits: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तिल खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह खासतौर से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वरदान माना जाता है. आइए जानें क्या हैं इसके अन्य फायदे...

Sesame Seeds Benefits: खाने-पीने की कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हेल्थ एक्सपर्ट्स ठंड में सेवन करने की सलाह देते हैं. तिल भी इन्हीं में से एक है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तिल खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही कई बीमारियों से बचाव और शरीर को मजबूत बनाने में भी मददगार है. खासतौर से तिल महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वरदान माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं ठंड में तिल खाने के क्या फायदे हैं...

ठंड में शरीर को रखता है गर्म

आयुर्वेद के अनुसार, तिल की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में इसका सेवन करने से शरीर गर्म रहता है, साथ ही ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है. आयुर्वेद के अनुसार, तिल के नियमित सेवन से शरीर में गर्मी बनी रहती है, जिससे थकान और कमजोरी कम होती है. आयुर्वेद में इसे 'सर्वदोष हारा' भी कहा गया है, क्योंकि यह वात और कफ दोनों को संतुलित करता है, जो शरीर में ठंडक, जोड़ों में दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: Diabetes Management: क्या होती है Meal Sequencing? जिसकी मदद से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखती हैं Samantha Ruth Prabhu

स्किन के लिए फायदेमंद

विज्ञान के अनुसार, तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ और जवान बनाए रखते हैं. नियमित सेवन से त्वचा पर झुर्रियां कम होती हैं, रंग निखरता है, और त्वचा की चमक बढ़ती है. इसके साथ ही, तिल में मौजूद सेसामोलिन और सेसामिन जैसे तत्व शरीर में सूजन को कम करते हैं और दिल की सेहत को भी बनाए रखते हैं.

इन समस्याओं को रखता है दूर

इसके अलावा तिल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इससे दिल स्वस्थ बना रहता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है. इसका नियमित सेवन दिल की बीमारियों, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Cortisol Level: हर छोटी बात पर लेते हैं तनाव? रोज रात में इन ड्रिंक्स को पीकर सोने से कम होगा स्ट्रेस हॉर्मोन

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वरदान

तिल ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है. इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम शरीर को ताकत देते हैं. खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तिल हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. आयरन एनीमिया को रोकने में भी लाभकारी है. साथ ही, तिल का सेवन पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्या को दूर रखता है.

इसके अलावा, तिल का प्रयोग कुछ बीमारियों में राहत देने के लिए भी किया जाता है. आयुर्वेद में माना जाता है कि तिल का तेल जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है. वैज्ञानिक रिसर्च में भी इसे सूजन कम करने और शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने वाला बताया गया है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से