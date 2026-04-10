FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, लिया हस्ताक्षर अभियान में भाग, बोलीं- निर्णायक पदों पर महिलाओं की भागीदारी जरूरी

DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, लिया हस्ताक्षर अभियान में भाग, बोलीं- निर्णायक पदों पर महिलाओं की भागीदारी जरूरी

PBKS vs SRH Pitch Report: गेंदबाजों बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

PBKS vs SRH Pitch Report: गेंदबाजों बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान

675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान

Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू! 

Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू!

ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'

ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'

Homeसेहत

सेहत

Virus In Seafood: झींगा, मछलियों में मिला अंधा बना देने वाला वायरस! समझें आंख की किस बीमारी से है कनेक्शन

हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि समुद्र में पाए जाने वाला एक वायरस अब इंसानों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इस वायरस का नाम है Covert Mortality Nodavirus (CMNV), जिसकी वजह Persistent Ocular Hypertension Viral Anterior Uveitis हो सकती है. आइए जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Apr 10, 2026, 04:12 PM IST

Virus In Seafood: झींगा, मछलियों में मिला अंधा बना देने वाला वायरस! समझें आंख की किस बीमारी से है कनेक्शन

Seafood Cause Eye Infection (AI Image).

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 Covert Mortality Nodavirus (CMNV): साल 2020 में आए कोरोना वायरस के कहर से लोग अभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. यह वायरस अब भी कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का नया वेरिएंट Cicada BA.3.2 तेजी से फैल रहा है. इसी बीच एक और नए वायरस ने चिंता और बढ़ा दी है. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि समुद्र में पाए जाने वाला एक वायरस अब इंसानों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.  वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस पहले झींगा और दूसरे समुद्री जीवों में मिलता था, अब इसे एक नई आंखों की बीमारी से जोड़ा जा रहा है. चिंता की बात यह है कि अगर यह बीमारी बढ़ती है तो यह आंखों की रोशनी तक छीन सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में... 

CMNV वायरस से आंखों की बीमारी POH-VAU का खतरा

इस वायरस का नाम है Covert Mortality Nodavirus (CMNV), जो आमतौर पर झींगा (Lobster) और कई समुद्री जीवों में पाया जाता है. वैज्ञानिक इसे आंखों की एक गंभीर बीमारी से जोड़ रहे हैं, जिसे Persistent Ocular Hypertension Viral Anterior Uveitis (POH-VAU) कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बीमारी में आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और सूजन (Swelling) की समस्या हो जाती है. यह आंखों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जिसमे नजर धुंधली हो सकती है और समय के साथ रोशनी कम हो सकती है.  

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

चीन में 70 मरीजों पर की गई स्टडी 

चीन में की गई इस स्टडी में 70 मरीजों को शामिल किया गया था, जो आंखों से जुड़ी इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे. जांच से पता चला कि उनकी आंखों के अंदर वायरस जैसे कण मौजूद थे. खास बात यह थी कि इन मरीजों के शरीर में CMNV के खिलाफ एंटीबॉडी (Antibody) भी मिली. इस वायरस का टेस्ट वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी किया और चूहों में वही लक्षण दिखाई दिए, जो इंसानों में दिखे. ऐसे में माना जा रहा है कि ये वायरस इस बीमारी से जुड़ा हो सकता है.

संक्रमण फैलने की वजह के बारे में बात करें तो इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि करीब 70 प्रतिशत मरीजों का संपर्क कच्चे समुद्री खाने या समुद्री जीवों से हुआ था, ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा या अधपका सीफूड खाना एक वजह हो सकती है. दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां मरीजों का ऐसा कोई संपर्क नहीं था, इस वजह से दूसरा शक भी बढ़ता है कि यह संक्रमण अन्य तरीकों से भी फैल सकता है.

कितना खतरनाक, कैसे करें इससे बचाव? 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है और अगर यह सच साबित होता है तो यह पहली बार होगा जब समुद्री वायरस को इंसानों की आंखों की बीमारी से जोड़ा जाएगा. यह वायरस अब तक कई समुद्री प्रजातियों में मिल चुका है, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद भी है. ऐसे में इसका खतरा आगे बढ़ सकता है.

इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कच्चा या अधपका समुद्री खाना खाने से बचें. इसके अलावा समुद्री चीजों को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी स्थिति में अगर आंखों में दर्द, लालपन या धुंधलापन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएंं, ताकि आप इस तरह की बीमारी की चपेट में आने से खुद को बचा सकें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान
675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान
Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू! 
Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू!
ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'
ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'
कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस
कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
MORE
Advertisement
धर्म
Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement