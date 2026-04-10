Virus In Seafood: झींगा, मछलियों में मिला अंधा बना देने वाला वायरस! समझें आंख की किस बीमारी से है कनेक्शन

हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि समुद्र में पाए जाने वाला एक वायरस अब इंसानों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इस वायरस का नाम है Covert Mortality Nodavirus (CMNV), जिसकी वजह Persistent Ocular Hypertension Viral Anterior Uveitis हो सकती है. आइए जानें...

Covert Mortality Nodavirus (CMNV): साल 2020 में आए कोरोना वायरस के कहर से लोग अभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. यह वायरस अब भी कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का नया वेरिएंट Cicada BA.3.2 तेजी से फैल रहा है. इसी बीच एक और नए वायरस ने चिंता और बढ़ा दी है. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि समुद्र में पाए जाने वाला एक वायरस अब इंसानों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस पहले झींगा और दूसरे समुद्री जीवों में मिलता था, अब इसे एक नई आंखों की बीमारी से जोड़ा जा रहा है. चिंता की बात यह है कि अगर यह बीमारी बढ़ती है तो यह आंखों की रोशनी तक छीन सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

CMNV वायरस से आंखों की बीमारी POH-VAU का खतरा

इस वायरस का नाम है Covert Mortality Nodavirus (CMNV), जो आमतौर पर झींगा (Lobster) और कई समुद्री जीवों में पाया जाता है. वैज्ञानिक इसे आंखों की एक गंभीर बीमारी से जोड़ रहे हैं, जिसे Persistent Ocular Hypertension Viral Anterior Uveitis (POH-VAU) कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बीमारी में आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और सूजन (Swelling) की समस्या हो जाती है. यह आंखों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जिसमे नजर धुंधली हो सकती है और समय के साथ रोशनी कम हो सकती है.

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चीन में 70 मरीजों पर की गई स्टडी

चीन में की गई इस स्टडी में 70 मरीजों को शामिल किया गया था, जो आंखों से जुड़ी इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे. जांच से पता चला कि उनकी आंखों के अंदर वायरस जैसे कण मौजूद थे. खास बात यह थी कि इन मरीजों के शरीर में CMNV के खिलाफ एंटीबॉडी (Antibody) भी मिली. इस वायरस का टेस्ट वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी किया और चूहों में वही लक्षण दिखाई दिए, जो इंसानों में दिखे. ऐसे में माना जा रहा है कि ये वायरस इस बीमारी से जुड़ा हो सकता है.

संक्रमण फैलने की वजह के बारे में बात करें तो इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि करीब 70 प्रतिशत मरीजों का संपर्क कच्चे समुद्री खाने या समुद्री जीवों से हुआ था, ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा या अधपका सीफूड खाना एक वजह हो सकती है. दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां मरीजों का ऐसा कोई संपर्क नहीं था, इस वजह से दूसरा शक भी बढ़ता है कि यह संक्रमण अन्य तरीकों से भी फैल सकता है.

कितना खतरनाक, कैसे करें इससे बचाव?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है और अगर यह सच साबित होता है तो यह पहली बार होगा जब समुद्री वायरस को इंसानों की आंखों की बीमारी से जोड़ा जाएगा. यह वायरस अब तक कई समुद्री प्रजातियों में मिल चुका है, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद भी है. ऐसे में इसका खतरा आगे बढ़ सकता है.

इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कच्चा या अधपका समुद्री खाना खाने से बचें. इसके अलावा समुद्री चीजों को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी स्थिति में अगर आंखों में दर्द, लालपन या धुंधलापन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएंं, ताकि आप इस तरह की बीमारी की चपेट में आने से खुद को बचा सकें.

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